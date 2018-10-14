Hrisostomos kanser tedavisi görüyor

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

II. Hrisostomos, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, kanserle verdiği mücadeleyi anlattı.

Gazete, Başpiskopos II. Hrisostomos’un, ölümden ve Başpiskoposluk makamını erkenden görenlerden söz ettiğine dikkati çekti.

Gazete ayrıca, Başpiskopos II. Hrisostomos’un ilk kez korkusuz bir şekilde ciddi sağlık sorunlarından da bahsettiğini belirtti.

Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos, karaciğerinde iki kitlenin bulunduğunu, bağırsağının kesildiğini ve kanserin uzaklaştırıldığını, daha sonra ise kanser hücrelerinin yok olması ve karaciğerdeki iki kitlenin küçülmesi için kemoterapilere geçildiğini söyledi.

Karaciğerindeki iki kitlenin, kemoterapilerle küçüldüğünü ifade eden II. Hrisostomos, iki kitlenin alınması amacıyla laparaskopik cerrahi için gelecek hafta Londra’ya gideceğini de belirtti.

Kanserle mücadele etmeye başladığı günden itibaren hayatında bazı şeylerin değiştiğini belirten II. Hrisostomos, hiçbir şeyi askıda bırakmaması gerektiğini düşündüğünü, çünkü bu hayattan ne zaman gideceğini bilmediğini, Kilise içerisinde herhangi bir sorunu bırakmayı ve halefinin Kilise’de herhangi bir sorunu bulmasını istemediğini ifade etti.

Başpiskoposluk makamına ilişkin olarak ise II. Hrisostomos, bunun kendisinin makamı olmadığını, ancak bazı kişilerin bu makama hazırlandığını duyduğu zaman üzüldüğünü, çünkü bunların küçük (insanlar) olduğunu ve küçük kalmaya devam edeceğini belirtti.



