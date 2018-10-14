banner107
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
341 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
59 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
60 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
79 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
43 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
123 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
361 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
288 0
banner82
banner147

Hrisostomos kanser tedavisi görüyor

banner27

Hrisostomos kanser tedavisi görüyor
banner192

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. 
II. Hrisostomos, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, kanserle verdiği mücadeleyi anlattı. 
Gazete, Başpiskopos II. Hrisostomos’un, ölümden ve Başpiskoposluk makamını erkenden görenlerden söz ettiğine dikkati çekti. 
Gazete ayrıca, Başpiskopos II. Hrisostomos’un ilk kez korkusuz bir şekilde ciddi sağlık sorunlarından da bahsettiğini belirtti. 
Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos, karaciğerinde iki kitlenin bulunduğunu, bağırsağının kesildiğini ve kanserin uzaklaştırıldığını, daha sonra ise kanser hücrelerinin yok olması ve karaciğerdeki iki kitlenin küçülmesi için kemoterapilere geçildiğini söyledi. 
Karaciğerindeki iki kitlenin, kemoterapilerle küçüldüğünü ifade eden II. Hrisostomos, iki kitlenin alınması amacıyla laparaskopik cerrahi için gelecek hafta Londra’ya gideceğini de belirtti. 
Kanserle mücadele etmeye başladığı günden itibaren hayatında bazı şeylerin değiştiğini belirten II. Hrisostomos, hiçbir şeyi askıda bırakmaması gerektiğini düşündüğünü, çünkü bu hayattan ne zaman gideceğini bilmediğini, Kilise içerisinde herhangi bir sorunu bırakmayı ve halefinin Kilise’de herhangi bir sorunu bulmasını istemediğini ifade etti.
Başpiskoposluk makamına ilişkin olarak ise II. Hrisostomos, bunun kendisinin makamı olmadığını, ancak bazı kişilerin bu makama hazırlandığını duyduğu zaman üzüldüğünü, çünkü bunların küçük (insanlar) olduğunu ve küçük kalmaya devam edeceğini belirtti. 

 

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.