Güney’in füze savunma sistemleri aktif değildi

Suriye’den atılan füze, bir buçuk dakikada Kıbrıs’a vardı. Güney Kıbrıs’ın füze savunma sistemlerinin bir savaş durumda aktif olduğu, barış durumunda ise aktif olmadığı ve bu nedenle füzeyi imha etmediği vurgulandı

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi: “Büyük Bir Trajediden Şans Eseri Kurtulduk – Kıbrıs’a Bir Buçuk Dakikada Vardı – Füzeyi Neden Tespit Edemedik – Tüm Bilgiler Değerlendiriliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından çok geniş şekilde yansıttı.

Gazete, Suriye’deki savaş sebebiyle ateşlendiği düşünülen S-200 füzesinin Beşparmaklara düşmesi sonrasında şans eseri trajedi yaşanmadığını, bu durumun Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere, adada kalıcı çözümün ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını yazdı.

Füzenin yerde 40-50 metre yüksekteyken patlamış olmasından ötürü parçalarının birçok bölgeye dağıldığını belirten gazete, füzenin Kıbrıs’a ulaşmasının sebeplerinin, İsrail’in füzenin yönüne şaşırtacak elektronik müdahalelerde bulunması ve hedefi vuramaması sonrasında 30 saniye içerisinde kendisini yok etmesi gereken füzenin eski olması sebebiyle yoluna devam etmesi olabileceğini iddia etti.

Gazete, S-200’lerin menzilinin yaklaşık 240 kilometre olduğunu belirtirken füzenin Güney Kıbrıs’ın hava savunma sistemlerince neden tespit edilemediğinin ise en büyük soru işaretini oluşturduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın füze savunma sistemlerinin bir savaş durumda aktif olduğunu, barış durumunda ise aktif olmadıklarını aktaran gazete, Güney Kıbrıs’taki radarların füzeyi tespit etmesine karşın bu sebepten ötürü imha etmediğini, bu uygulamanın uluslararası bir uygulama olduğunu aktardı.

Gazete, Türkiye’nin de bu sebepten ötürü füzeyi imha etmediği iddiasında bulundu.

Güney Kıbrıs’ın savunma sistemlerinin barış döneminde aktif olmasının birkaç dakika aldığını, füzenin ise bir buçuk dakika içerisinde Kıbrıs’a vardığını öne süren gazete, savunma sistemlerinin aktif konumda bulunması için geçerli bir sebep bulunmadığı için aktif olmadıklarının altını çizdi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın “Buk” ve “Tor M1” savunma füzelerine sahip olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı: “S-200 Füzesi ‘Avlumuza’ Düştü – Şans Eseri Kurban Vermedik – S-200 Füzesi Patlaması – Girne ve Mağusa’daki Üç Köyden Beş Parça Toplandı – Akıncı: Barış İstiyoruz – Türkiye’den Teknik Komite Gidiyor – Kıbrıs Cumhuriyeti Yardım Önerdi”.

