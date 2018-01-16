Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Ürdün arasında işbirliği anlaşması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Ürdün Kralı II. Abdullah, bugün yapılacak olan Güney Kıbrıs-Ürdün-Yunanistan üçlü zirvesi için, Rum Başkanlık Sarayı’na giderek görüştüler. Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önce Çipras, ardından da II. Abdullah ile baş başa görüşmesinin akabinde de üçlü zirve yapılarak, saat 13.15’te ise basına açıklama yapılıp, anlaşmalara imza atıldı.