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Güney Kıbrıs sınır kapılarıyla ilgili genelgeyi değiştirdi

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Güney Kıbrıs sınır kapılarıyla ilgili genelgeyi değiştirdi

 Rum İçişleri Bakanlığı, geçiş kapılarıyla ilgili dün gece yarısından itibaren uygulamaya koyduğu sınır kapılarıyla ilgili genelgeyi bu sabah değiştirdi.

Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’nın sayfasından alınan bilgilere göre, 15 Mart 2020 – 30 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, geçiş kapılarından “Kıbrıs vatandaşları (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar) ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde yasal olarak ikamet eden kişiler” geçebilecek.

Genelgenin ilk halinde yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde yasal olarak ikamet eden Kıbrıslı Türklerin” geçişlerine izin verileceği belirtilmişti. İkamet şartı kaldırılan genelgede ayrıca “Kıbrıs vatandaşları” kategorisine “Kıbrıs Türk ve Rum” ifadesi ekledi.

Genelgede ayrıca AB üyesi ülkelerin vatandaşları, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasal giriş yaptıklarına dair seyahat belgelerini ve yasal şekilde ikamet ettiklerini ispat edecek kamu hizmeti faturası sunmak zorunda olduğu kaydedildi. 

Üçüncü ülke vatandaşları da, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasal giriş yaptıklarına dair seyahat belgelerini ve ikamet izinlerini sunmak zorunda.

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