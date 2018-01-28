Güney'de oylama bitti

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Rum Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RİK) sandık çıkış anketine (exit poll) göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 38 ile 42 arasında, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas’ın yüzde 27 ile 31 arasında, DİKO’nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un yüzde 21,5 ile 24,5 arasında, Vatandaşlar İttifakı Başkan adayı Yorgos Lillikas’ın yüzde 1 ile 3 arasında, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkan adayı Hristos Hristu’nun da yüzde 4 ile 6 arasında oy alacağına işaret ettiğini aktardı.

Sandık çıkışı anketlerine göre, 4 Şubat’ta yapılacak olan ikinci turda, Anastasiadis-Malas ikilisi yarışacak.