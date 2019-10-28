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Güney'de 134 bin 688 yabancı işçi çalışıyor

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Güney'de 134 bin 688 yabancı işçi çalışıyor
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Güney Kıbrıs’ta çalışan yabancı işçi sayısı 134 bin 688 olarak açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ocak 2019 itibarıyla Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan yabancı işçi sayısını 134 bin 688 olarak açıkladığını yazdı.

Gazete, Rum Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının dahil olduğu bu sayının 22 bin 545’i ev hizmetlisi olarak görev yaparken, 17 bin 842’si de ticaret alanında görev aldıkları aktardı.

Habere göre, diğer yabancı uyruklu işçiler ise inşaat, tarım, balıkçılık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar.

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