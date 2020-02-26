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Fransa ile Güney Kıbrıs'tan yeni bir tatbikat daha

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Fransa’nın, “Charles De Gaulle” uçak gemisine eşlik etmekte olan gemilerden “Auvergne” isimli fırkateyn ile katıldığı tatbikatın, Rum kuvvetleriyle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Fransız Kuvvetleri arasındaki, arama kurtarma konularındaki uzun vadeli işbirliği kapsamında 2020’de icra edilen ilk tatbikat olduğu bildirildi

Fransa ile Güney Kıbrıs'tan yeni bir tatbikat daha

Fransa ile Güney Kıbrıs’ın dün ada açıklarında yeni bir tatbikat icra ettiği haber verildi. 
Alithia, Fransa’nın, “Charles De Gaulle” uçak gemisine eşlik etmekte olan gemilerden “Auvergne” isimli fırkateyn ile katıldığı tatbikatın, Rum kuvvetleriyle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Fransız Kuvvetleri arasındaki, arama kurtarma konularındaki uzun vadeli işbirliği kapsamında 2020’de icra edilen ilk tatbikat olduğunu yazdı.
Rum yönetiminin arama kurtarma sorumluluk bölgesinde icra edildiği öne sürülen “CYFRA-01/20” kod isimli tatbikata RMMO hava kuvvetine bağlı 460 helikopter filosuna bağlı helikopter ile liman ve deniz polisine ait “Onisilos” botu ile Fransa’nın “Auvergne” fırkateyni ile fırkateynin organik parçası olan helikopterin katıldığı kaydedildi.
Fileleftheros, “Yeni Fransız-Kıbrıs Arama ve Kurtarma Tatbikatı… Fransız Fırketeyni ‘Auvergne’ De Katıldı”  başlıklı haberinde, arama kurtarma tatbikatının, “Charles De Gaulle” uçak gemisi ve beraberindekilerin, Limasol Limanı’nda bağlı olduğu dönemde icra edildiğini yazdı. Uçak gemisiyle beraberindekilerin Yunan Deniz Kuvvetleri ile tatbikat icra etmek üzere Girit’in Güney’ine doğru yola çıktığı belirtildi. Gazete Fransız uçak gemisine eşlik edenler arasında “Psara” isimli bir de Yunan fırkateyni olduğunu hatırlattı. 

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