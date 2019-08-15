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EuroAsia Interconnector projesinde Yunanistan sıkıntısı

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Yunanistan’ın,  AB’nin onayladığından ayrı ve çok farklı teknik standarda sahip bağlantı ile ilerleme yönteminin Güney Kıbrıs için stratejik öneme sahip Ada’nın enerji izolasyonunun kaldırılması projesinde ciddi sorun çıkardığına dikkat çekildi

EuroAsia Interconnector projesinde Yunanistan sıkıntısı
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EuroAsia Interconnector isimli deniz altı kablo bağlantısı (İsrail-Güney Kıbrıs-Girit-Attiki) projesinin paydaşı Yunanistan’ın, Girit-Attiki bağlantısını ana projeden bağımsız ayrı bir bağlantı ile birleştirme kararındaki ısrarı, Güney Kıbrıs’ı, KKTC-Türkiye elektrik bağlantısı kurulması halinde ortada kalma riski ile karşı karşıya getirdiği bildirildi. 
Fileleftheros haberi “EuroAsia Interconnector’e Siyasi Çözüm…. Türkiye-İşgal Bölgeleri Elektrik Bağlantısı Önceliğine Dair Stratejik Tehlike” başlığıyla aktardı.
Habere göre, Yunanistan’ın Girit-Attiki hattını EuroAsia Interconnector projesinden bağımsız ayrı bir hat olarak Yunan paydaşlar eliyle gerçekleştirme ısrarı devam ediyor. AB’nin karşı çıkmasına rağmen enerjiyle ilgili Yunan Düzenleme Otoritesi (RAE) ve Yunan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMHE A.E.) ana projeden bağımsız ve farklı standartta kablo bağlantısı konusunda Kiriakos Miçotakis hükümetine ağır baskı yapıyor.
Haberde Yunanistan’ın,  AB’nin onayladığından ayrı ve çok farklı teknik standarda sahip bağlantı ile ilerleme yönteminin Güney Kıbrıs için stratejik öneme sahip Ada’nın enerji izolasyonunun kaldırılması projesinde ciddi sorun çıkardığına dikkat çekildi.
Gazeteye göre Rum Yönetimi, öncelikle  İsrail-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı olmadan, gelecekte  KKTC ile Türkiye arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı gerçekleştiğinde ciddi şekilde ortada kalacak.  KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik şebekeleri halihazırda tam bağlantıda olduğundan, örneğin, sıklıkla yaşanmakta olan elektrik santrali arızaları vb sorunlarda, Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliğine dair sorun olduğu durumlarda Türkiye çok önemli bir stratejik koz elde edecek. 
Bu gibi durumlarda Güney Kıbrıs, elektrik ihtiyacını, Yunanistan veya İsrail yerine, şimdi olduğu KKTC aracılığıyla ama direkt Türkiye’den karşılayacak. 
Gazete konunun, Yunanistan Başbakanı ve heyetinin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis arasında görüşüldüğünü, konuya siyasi çözüm bulunması için iki taraf arasındaki görüşmelerin süreceğini haberine ekledi. 

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