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Cobalt Air iflas etti

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Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi olan Cobalt Air iflas etti

Cobalt Air iflas etti
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Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi olan Cobalt Air şirketinin iflas ettiği ve önceki gece yarısından itibaren uçuşlarını durdurduğu bildirildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, şirketin yaşamakta olduğu ciddi likidite sorununu çözememesi ve yatırımcı arayışının olumlu sonuç vermemesi nedeniyle, şirketin önceki gece saat 21.00’da, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tüm uçuşlarını gece yarısı itibarıyla sonlandıracağına dair bilgilendirdiğini yazdı.
Gazeteye göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, dün uçuşu olan yolcuların, biletlerini tazminat alabilme durumuna karşı saklamalarını; önümüzdeki 7 gün içerisinde uçuşu olan yolculara da bilgilendirme yapılacağı belirtildi.
Bakanlığın, Sivil Havacılık Dairesi, Hazine Dairesi ve yer hizmetleri veren Hermes şirketi yetkilileriyle birlikte önceki gece toplantı yaparak, Cobalt Air’dan bilet alan yolcuların durumuyla ilgili istişarelerde bulunduğunu belirten gazete, Larnaka Havalimanı’nda önceki gece Cobalt Air ile uçacak yolcuların büyük karmaşa yaşadığını ve uçuşların yapılıp yapılmayacağına dair net bilgi verilmediğini yazdı.
Haberde, Cobalt Air ile Güney Kıbrıs’a dönecek olan yolcular için de kolaylık sağlanması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

 

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