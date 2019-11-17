Çirkin provokasyon

Ledra sınır kapısında ELAM tarafından düzenlenen eylemde “Kıbrıs’ta akan Yunan kanı, Türklere bir santimetre vermeyeceğiz” sloganıyla KKTC bayrağı ateşe verildi

Güney Kıbrıs’ta önceki gün, özellikle Lefkoşa’da yapılan çeşitli etkinliklerle, KKTC’nin kuruluşu kınandı.

Ledra sınır kapısında ELAM tarafından düzenlenen eylemde “Kıbrıs’ta akan Yunan kanı, Türklere bir santimetre vermeyeceğiz” sloganıyla KKTC bayrağı ateşe verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi üç ayrı kınama etkinliğinin yapıldığı Lefkoşa’da Okullar Bölgesi’nde (Ay.Kasiano-Orfea barikatı) öğrenci birlikleri PSEM ve POFEN’in etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

Ledra Caddesi’nde EFEM ve Ledra Palace kapısında ise ELAM’ın benzer kınama etkinliği yaptığı kaydedildi.

Gazete Rum öğrencilerin önceki gün yağmura rağmen, ellerindeki bayraklar ve panolarla, toplanarak, KKTC’nin 15 Kasım 1983 yılında kurulmasını kınadıklarını yazdı. Gazete, öğrencilerin, PSEM (Tüm Kıbrıs Öğrenci Eşgüdüm Komitesi) ve POFEN (Tüm Öğrenci Birlikleri Federasyonu) tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Baf Kapısı’ndan başlayarak Okullar Bölgesi barikatına (Ay.Kasiano-Orfea Barikatı) kadar yürüdüklerini belirtti.

Habere göre, PSEM Başkanı Yiannis Lapithios, KKTC’nin kuruluşunu kınayan öğrencilerin, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs mesajı verdiğini ifade etti.

BAZI ÖĞRENCİLER KAFE VE ALIŞVERİŞİ TERCİH ETTİ

“Özerk Öğrenci Hareketi” (EFEN) önceki gün Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’ne yürürken, KKTC’nin ilanını ve “işgali” kınayarak burada sembolik olarak sınır kapısını kapattı.

Politis gazetesi ise birçok öğrencinin kınama etkinliklerine “sırtını döndüğünü” yazdı. Gazete “Anti İŞGAL Freddo Espresso-Mücadeleci Gençler Sahte Devletin Kınanması İçin Kafelerde” başlıklı haberinde, bazı öğrencilerin, Ledra Caddesi’nde protesto gösterisi yapıldığı sırada kafe ve alış veriş merkezlerini tercih ederek etkinliklere “dudak büktükleri” yorumunu yaptı.

Öğrencilerin, gazetenin sorusu üzerine, etkinliklere katılmamalarına “sıkıldıkları” ve “bazı kişilerin, etkinliklere parti rengi vermesini” gerekçe gösterdiklerini yazdı.

AKEL’DEN ETKİNLİK

Haravgi gazetesi ise AKEL’in, KKTC’nin ilan edilmesini, Güney Lefkoşa’daki Orfea Barikatı’nda önceki akşam düzenlediği etkinlikle kınadığını yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin ilanından önceki dönemde müzakere sürecinde, bugün de benzeri bir durgunluk yaşandığına işaret ederek, “işgal kuvvetleri, hedeflerini ve taksimi ileriye götürmek için aynı durgunluktan bugün de faydalanıyor” iddiasında bulundu.

Kiprianu, KKTC’nin ilanını kınamak için her yıl burada toplandıklarına dikkati çekerek, darbe, “işgal” ve de ardından KKTC’nin ilanının ülkenin “yaraları” olduğunu savundu.