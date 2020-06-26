Borell'den Türkiye için kışkırtıcı sözler

AB'den Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi. Lefkoşa'da Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'le bir araya gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri durmalı" dedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lefkoşa’da iki günlük temaslarda bulundu. Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides’le bir araya geldikten sonra açıklamalar yaptı.

Borrell, Türkiye’nin Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerine değinirken, “Türkiye’nin sondaj çalışmaları yasa dışı” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların son bulması gerektiğini söyleyen Borrell, AB’nin GKRY ile Türkiye arasında müzakare yapılması için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

‘ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ’

Borrell, “AB olarak, deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye’ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.