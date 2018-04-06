banner107
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
29 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
29 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
17 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
58 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
25 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
109 0
14 0
banner82
banner147

Barbaros, araştırma yapıyor

banner27

Türkiye’nin, “Barbaros” gemisinin sismik araştırmaları için, Güney Kıbrıs'ın sorumluluğu altındaki bölümleri de kapsayan yeni bir Navtex yayımladığı belirtildi

Barbaros, araştırma yapıyor
banner137

Türkiye’nin, “Barbaros” gemisinin sismik araştırmaları için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki bölümleri de kapsayan yeni bir Navtex yayımladığı iddia edildi. 
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin yayımladığı iddia edilen Navtex’in, 9 Nisan tarihinden ay sonuna kadar olan zaman dilimini kapsadığını yazdı.
Söz konusu bölgenin, Apostolos Andreas burnundan 4 deniz mili uzaklıktan başlayıp Türkiye-Suriye sınır noktası olan bölgeye kadar yayıldığını savunan gazete, bunun, Türkiye’nin, Güney  Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ne ilişkin “yasa dışı taleplerine” dayandığını da ileri sürdü. 
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.