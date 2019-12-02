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Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ı Natura 2000 konusunda uyardı

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Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ı Natura 2000 konusunda uyardı

 Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz hafta gönderdiği  mektupta,  Natura 2000 ağındaki bölgelerin korunmasını teminat altına alınmasında başarısız olduğu  uyarısında bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a gönderdiği  mektupta, Natura 2000 ağının kapsadığı alanların, sakıncalı kalkınmadan korunmasının sağlanması konusundaki başarısızlık nedeniyle uyarıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu mektubunda, Güney Kıbrıs devletinin, gerek bu yıl, gerek geçen yıl, hatta AB’ye katıldığı tarihten bu yana, biyolojik çeşitliliğin  korunması için gerekli adımları atmadığına  dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu ayrıca Natura 2000 ağındaki bölgeleri etkileyen kalkınmaların yeterli denetlemediğine de vurgu yaptı.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun mektubuyla birlikte Güney Kıbrıs aleyhine bir ihlal sürecinin (infringement procedure) de başlamış

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