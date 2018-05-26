YYK’da başkan Olgun Üstün

Yeni oluşan Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek, Başkanlığa Olgun Üstün, Başkan Yardımcığına ise Kemal Akkan Batman’ı seçti.

Ana görevi, radyo ve televizyon yayınlarına olanak vermek, frekans ve kanal tahsislerini yapmak, yayın içeriklerini ve yayınlarını denetlemek olan kurul , yasada olduğu şekliyle, Cumhuriyet Meclisi’nce belirlenen 8 üye ve Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 1 temsilci olmak üzere 9 kişiden oluşuyor.

Yeni dönemde kurul, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili oranına göre, UBP kontenjanından Olgun Üstün,Yasemin Tanpınar, Şefik Aşçıoğlu, Emir Ersoy, CTP kontenjanından Direnç Civa Akgün, Mert Özdağ, Halkın Partisi kontenjanından Kemal Akkan Batman ve Ayşen Kumser Kansoy ile Cumhurbaşkanı’nı temsilen Erol Atabek’ten oluşuyor.

YYK 10. dönem yönetim kurulu başkanlığına seçilen Olgun Üstün, 1997yılında kurulan YYK’nın kurucu üyeliği yanında daha sonraki yıllarda kurulun çeşitli dönemlerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Mühendislik eğitiminden sonra üst düzey bürokrat olarak çalışmış olan Üstün, Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yanında, 25 yıl Lefke Sancak Radyosu ve BRTK’da muhabir, spiker ve program yapımcısı olarak görev yaptı. Halen iletişim ve yöneticilik alanlarında aktif faaliyetlerini sürdüren Üstün, İngilizce ve Rumca bilmektedir.

