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Yeter artık, canımız yanıyor

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Yeşilköy’deki ölümlü kazanın ardından Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak isyan etti: “Sayın Tartar ve Özersay artık bu yolları yapmak için neyi bekliyorsunuz? Toplu ölüm mü olması gerekir?”

Yeter artık, canımız yanıyor
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Gazimağusa-Karpaz anayolunda önceki gece hayatını kaybeden Yeşilköy’lü 36 yaşındaki Mehmet Akın’ın ölümünün ardından Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak isyan etti.

Yolların bozuk olduğuna bu yönde eylem yaptıklarını, kimsenin umurunda olmadığını ifade eden Yeşilrımak’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Sayın Başbakan Ersin Tartar ve Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay artık bu yolları yapmak için neyi bekliyorsunuz?

Toplu ölüm mü olması gerekir?

Siz hiç çaresizlik içinde sabaha kadar cenaze evinde oturdunuz mu?

Bu kadar acizlik olur mu?

Bu kadar rahatlık olur mu?

İskele/Karpaz yolunda trafik kazasında ölen her vatandaşımızın ahını ve bedduasını alıyorsunuz bunu bilin...!

Bundan sonra bu yollar yapılmadan hiçbir hükümet yetkilisi bölgemize adım atmasın!!!

Muhalefet de ayakta uyumasın!!!

Bir Cumhurbaşkanlığı sevdasıdır aldı başını gidiyor!!

Herkes o koltuğa odaklandı..

Uyanın hepiniz...

Biz boşuna mi eylem yaptık.

Yeter artık... Canımız yanıyor!!!

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