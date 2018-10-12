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Yerli ürünlerden 8 numunede limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nin 4 - 11 Ekim tarihleri arasında yaptığı denetimlerde ithal ürünlerde 60 numuneden 58’i, yerli ürünlerde 43 numuneden 35’i temiz çıktı. Analizler sonucunda yerli domates, nar ve biberle ithal armut ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Yerli ürünlerden 8 numunede limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi 4 - 11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre ithal ürünlerden armut çeşitleri, sultani üzüm, şeftali, elma çeşitleri, ayva, ayçiçek küspesi, pamuk tohumu küspesi, mısır, üzüm, patates, iceberg, lolorosso, endivyen yeşillik, soya küspesi, arpa yemlik, cennet meyvesi, cherry domates olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. SVS şirketine ait armut ve şeftaliden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Yerli ürünlerden nar, sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, roka, salatalık, börülce, çarliston biber, sarı, yeşil sivri biber, dolmalık biber, kapya biber, dereotu, biber, sırık fasulye, brokoli, lahana, kabak, sarı çarliston biber, zeytin olmak üzere 43 numuneden 35'i temiz olup, sadece 8 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Bostancı'da Mustafa Gürsoy ve Hakan Cellatoğlu'na ait nar, alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait iki farlı tarladaki domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait kapya biberde ve Bayram Avcı'ya ait dereotunda tavsiye dışı ilaç kullanıldığından dolayı ürünler imha edildi. Geçitköy'de Hediye Avcı'ya ait sivri biber ve sarı çarliston biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirildiği liste de açıklamada yer aldı. 

        

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Musa Darbaz& Ortakları

Güzelyurt

Nar

Temiz

2

Fatma Tekiner

Güzelyurt

Nar

Temiz

3

Kürşat Can

Güzelyurt

Nar

Temiz

4

Ali Kızılkan

Güzelyurt

Nar

Temiz

5

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Sivri Biber

Temiz

6

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Patlıcan

Temiz

7

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Domates

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Armut(S.M)

Limit Üstü

9

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Sultani Üzüm

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Şeftali

Limit Üstü

11

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Armut(Ank)

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Elma(Golden)

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Elma(Stk)

Temiz

14

Engin Hürsen Ltd.

Girne Liman

Ayva

Temiz

15

Engin Hürsen Ltd.

Girne Liman

Sultani Üzüm

Temiz

16

Engin Hürsen Ltd.

Girne Liman

Elma(Stk)

Temiz

17

Engin Hürsen Ltd.

Girne Liman

Armut(Deveci)

Temiz

18

Köşe Tic. Ltd.

Girne Liman

Armut(S.M)

Temiz

19

Köşe Tic. Ltd.

Girne Liman

Ayva

Temiz

20

Köşe Tic. Ltd.

Girne Liman

Armut(Deveci)

Temiz

21

Halill Kasap Paz.

Girne Liman

Elma(Golden)

Temiz

22

Halill Kasap Paz.

Girne Liman

Elma(Stk)

Temiz

23

NejGrainLtd

M/sa Liman

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

24

NejGrainLtd

M/sa Liman

Pamuk Tohumu Küsbesi

Temiz

25

HollyGrain

M/sa Liman

Mısır

Temiz

26

Köşe Tic. Ltd.

Girne Liman

Üzüm (redglobe)

Temiz

27

Köşe Tic. Ltd.

Girne Liman

Elma (Amasya)

Temiz

28

Erhan Gök

Girne Liman

Armut (Deveci)

Temiz

29

Erhan Gök

Girne Liman

Elma (Starking)

Temiz

30

Nuri Ersoy

Girne Liman

Üzüm (redglobe)

Temiz

31

Nuri Ersoy

Girne Liman

Üzüm (sultani)

Temiz

32

Nuri Ersoy

Girne Liman

Üzüm (Siyah)

Temiz

33

Fahri Keskin(2.Alım)

Güzelyurt

Nar

Temiz

34

Erdinç

Güneşköy

Nar

Temiz

35

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar

Limit Üstü

36

RamadanKandulu

Kalkanlı

Nar

Temiz

37

Hakan Cellatoğlu

Bostancı

Nar

Limit Üstü

38

Ata Baler

Çamlıköy

Nar

Temiz

39

Patates Üreticileri Koop

Girne Liman

Patates

Temiz

40

Svs Tic. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Sultani Üzüm

Temiz

41

Svs Tic. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Yuvarlak Siyah Üzüm

Temiz

42

Svs Tic. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Iceberg Marul

Temiz

43

Svs Tic. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Parmak Siyah Üzüm

Temiz

44

Svs Tic. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Kırmızı Üzüm

Temiz

45

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Yeşil Lolorosso

Temiz

46

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Iceberg Marul

Temiz

47

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Sultani Üzüm

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Sultani Üzüm

Temiz

49

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Kırmızı Lolorosso

Temiz

50

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Kırmızı Üzüm

Temiz

51

Onbaşı İşl. Ltd.

Lefkoşa Teftiş

Endivyen Yeşillik

Temiz

52

Levent San.

M/sa Liman

Soya Küsbesi

Temiz

53

Levent San.

M/sa Liman

Soya Küsbesi

Temiz

54

Onbaşı İşl. Ltd.

Girne Liman

Elma ( Starking)

Temiz

55

Onbaşı İşl. Ltd.

Girne Liman

Elma(Golden)

Temiz

56

M. Hacı Ali Ltd

M/sa Liman

Soya Küsbesi

Temiz

57

M. Hacı Ali Ltd

M/sa Liman

Soya Küsbesi

Temiz

58

Hüseyin Turaç

Mağusa

Maydanoz

Temiz

59

Hüseyin Turaç

Mağusa

Roka

Temiz

60

Ufuk Potak

Mağusa

Hıyar

Temiz

61

Murat Gazioğlu

Mağusa

Böğrülce

Temiz

62

Murat Gazioğlu

Mağusa

Hıyar

Temiz

63

Ahmet Ertan Dönmez(2.a)

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

64

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

65

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Çarliston Biber (Sarı)

Temiz

66

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Yeşil Sivri Biber

Temiz

67

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Dolmalık Biber

Temiz

68

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Kapya Biber

Limit Üstü

69

Nihat Aydın

Geçitköy

Dolmalık Biber

Temiz

70

Bayram Avcı

Geçitköy

Dereotu

Limit Üstü

71

Tük

M/sa Liman

Arpa (Yemlik)

Temiz

72

A&G Sanayi

Lefkoşa Teftiş

Şaraplık Üzüm

Temiz

73

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Armut (Ankara)

Temiz

74

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Elma (Starking)

Temiz

75

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Cennet Meyvesi

Temiz

76

Selgün Ticaret

Girne Liman

Elma(Gala)

Temiz

77

Selgün Ticaret

Girne Liman

Elma (İdared)

Temiz

78

Halil Kasap

Girne Liman

Domates (Cherry)

Temiz

79

Halil Kasap

Girne Liman

Üzüm (Alfanso)

Temiz

80

Bekir Cura

Girne Liman

Cennet Meyvesi

Temiz

81

Bekir Cura

Girne Liman

Armut(Williams)

Temiz

82

Bekir Cura

Girne Liman

Elma (Starking)

Temiz

83

Svs Tic. Ltd.

Girne Liman

Marul Iceberg

Temiz

84

Lisani Lisanioğlu

Yeşilköy

Domates

Temiz

85

Asilkan Çetin

Yeşilköy

Biber

Temiz

86

Asilkan Çetin

Yeşilköy

Sırık Fasülye

Temiz

87

Cafer Kemal Bayram

Yeşilköy

Biber

Temiz

88

Cafer Kemal Bayram

Yeşilköy

Domates

Temiz

89

Arif Güneş

Dipkarpaz

Brokoli

Temiz

90

Arif Güneş

Dipkarpaz

Lahana

Temiz

91

Bünyamin Gülgör

Dipkarpaz

Lahana

Temiz

92

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Biber (Kapya)

Temiz

93

Ahmet Begeç

Tatlısu

Kabak

Temiz

94

Ali Çil

Tatlısu

Hıyar

Temiz

95

Arif Kargı

Tatlısu

Hıyar

Temiz

96

ORC Foods

Girne Liman

Armut (Santa Maria)

Temiz

97

ORC Foods

Girne Liman

Üzüm Sultani

Temiz

98

ORC Foods

Girne Liman

Üzüm Red Globe

Temiz

99

Hediye Avcı

Geçitköy

Sivri Biber

Limit Üstü

100

Hediye Avcı

Geçitköy

Sarı Çarliston Biber

Limit Üstü

101

Hediye Avcı

Geçitköy

Domates

Temiz

102

Hediye Avcı

Geçitköy

Patlıcan

Temiz

103

Durmuş Aydın

Akçay

Zeytin

Temiz
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