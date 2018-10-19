Yenişehir Paket Postanesi eski Araç Kayıt binasına taşınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine “Bakanlıklar Bölgesi Paket Postanesi” olarak devam edecek olan postane Pazartesi kapalı olacak. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği bir süre önce KTHY binası rezervasyon bölümüne taşınmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.