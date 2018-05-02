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Yaz sıcakları geliyor

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Yaz sıcakları geliyor
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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 dereceyi bulacak, rüzgar ise zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin, 3-9 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağmur beklenmiyor, periyot süresince hava genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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