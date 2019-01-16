Yarın ve cuma sabahı don bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın ve Cuma günü sabah saatlerinde don olayı görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC yarın ve Cuma günleri alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile

soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Hava yarın açık ve az bulutlu olacak, Cuma günü az bulutlu geçecek; Çarşamba gününe kadar ise havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 16 derece dolaylarında

olacak.



Rüzgar, yarın Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek