Yağcıoğlu oybirliği ile başkan

İnşaat Mühendisleri Odası’nın başkanlığına Gürkan Yağcıoğlu seçildi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yaklaşık 250 İnşaat Mühendisi faal üyenin katılımı ile gerçekleşti. Divan başkanlığını Özgün Akcan, sekreterlikleri de Yeşim Binarbaşı ve Şerife Bozkır’ın yaptığı Genel Kurul Oda Başkanı Seran Aysalı’ın açılış konuşması ile başladı. Başkanın açılış konuşmasının ardından Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, KTMMOB Genel Başkanı Selcan Akyel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Divan tarafından genel Kurula gönderilen mesajlar okundu. Genel Sekreter Bora Kutruza tarafından okunan Faaliyet Raporu ardından, Sayman Ahmet Sönmezler tarafından mali raporun okunması sonrasında oy birliği ile aklanmasıyla devam etti. Genel Kurul, İnşaat Mühendisleri Odasının 43. Dönem organların adaylarının tanıtım konuşmaları ile devam etti. Başkan Seran Aysal’ın aday olmadığı seçimler sonucunda oy birliği ile Başkanlığa Gürkan Yağcıoğlu seçildi. Organ seçimleri ve sonuçlarının açıklanması sonrasında dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlandı.

İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem Genel Kurulu seçimleri sonucunda Oda Organlarında görev dağılımı şöyle gerçekleşti:



Başkan:

Gürkan YAĞCIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyeleri

Bora KUTRUZA -Genel Sekreter

Ahmed ERKMEN -Sayman

Abdullah EKİNCİ -Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Derya NERELİ -Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gözde OĞUZ -Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü COŞAN -Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

Mehmet Üçok

Nüzhet Kortun Evliya”



