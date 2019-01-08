Vicdani Ret Mecliste

Kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı dün Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e sunuldu

“Vicdani ret yasası hemen şimdi”



Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, hükümetin vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını Meclis Başkanlığı’na sunması talebiyle Meclis önünde eylem yaptı

“Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi”, Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaparak; hükümetten, vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını Meclis Başkanlığına sunmasını istedi.

İnisiyatif üyeleri ve destekçilerinden oluşan bir grubun Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sırasında, "Sivil vicdani ret yasası hemen şimdi" pankartı açıldı.

Eylem sırasında “Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi” aktivisti Murat Kanatlı bir konuşma yaptı.

Kanatlı, yaptığı konuşmada, Başbakan Tufan Erhürman'ın vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını Meclise sunacağını söylediğini ve kendilerinin de bu yasa tasarısının Meclis Başkanlığına iletilmesi ve prosedürün başlamasını beklediklerini belirtti.

Kanatlı, yasa tasarısının Meclis Başkanlığına sunulması ve resmî gazetede yayınlanması ile sürecin hızla başlamasını ve tasarının görüşülmesini istediklerini ifade ederek, yasa tasarısının olumlu bir adım olduğunu, sıkıntılı alanlar bulunduğunu, ancak uluslararası kriterlere hassasiyet duyduklarını dile getirdi.

Kanatlı, Meclisteki komite çalışmalarına; gerekli görüş ve hassasiyetlerini ortaya koyabilmek için davet beklediklerini de dile getirdi.



Vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’e sunuldu

Vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı dün Meclis’e sunuldu.

Meclis İçtüzüğüne göre; yasa tasarısı, Resmi Gazete’de yayınlanarak, 20 gün boyunca halkın bilgisine getirilecek.

Ardından Hukuk Siyasi İşler Komitesi’ne gönderilecek. Komitedeki görüşmenin tamamlanmasının ardından yasa tasarısı Genel Kurul’a gelecek.

Yasa tasarısının yasalaşması halinde bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu kurulacak. Bu kurul konuya ilişkin başvuruları görüşüp karara bağlayacak.

Vicdani ret başvurularını görüşüp karara bağlayacak kurul 6 isimden oluşacak. Başbakanlık müsteşarının başkanlık edeceği kurulda, askeri temsilci, sosyolog, Anayasa hukukçusu, Başsavcılığı temsilen bir Savcı ve eğitim işleri ile görevli bakanlığın temsilcisi yer alacak

Kurulun onayladığı kişiler, yurt ödevini, askerlik süresi kadar bir süre askeri bir eğitime tabi tutulmaksızın silahlı kuvvetlerde veya kamu kurumlarında uygun görülecek sivil hizmet vererek yapabilecek.

Kurul’a başvuran vicdani ret başvuru sahipleri, kuvvetlerin görevlendirmesiyle askerlik süresi kadar bir süre, kamu kurumlarında yerine getirmelerine karar verildiği hallerde bahse konu kişilerin öğrenim durumları, mesleki beceri ve yetenekleri dikkate alınarak kamu yönetiminde, hizmet koşulları bakımından herhangi bir ayrımcılığa uğramadan ve cezalandırıcı nitelikte olmamak kaydıyla görevlendirilecekler.

Yasa tasarısına göre; “vicdani ret hakkını kullananlar, ihtiyat olarak değerlendirilemezler ve seferberlik hizmeti için göreve çağrılamayacak.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce vicdani retçi olduğunu açıklamış ve bu açıklamaları ve sonucundaki eylemleri nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerle ilgili tüm işlemler durdurulacak ve haklarında açılmış bulunan ceza davaları bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.