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Üzüm'de limitüstü kalıntı

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Üzüm'de limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında ithal ürünlerden birinde, yerli ürünlerin ise dördünde limit üstü kalıntı tespit edildi
45 ithal üründen sadece, Onbaşı İşl. Ltd’e  ait çeri domateste limit üstü ilaç kalıntısı tespit edilerek bu ürün  menşeine iade edildi.
18 yerli ürün arasından Yeşilyurt’ta Ayhan Gemikonaklı'ya ait üzüm üretiminden alınan 3’üncü ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.
Ayrıca, Çayönü’nde Halil Bender'e ait roka ve Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait  maydanoz ürünlerinde tavsiye dışı  ilaç kullanılmasından dolayı bu ürünler de imha edildi.
Yeşilyurt’ta Tünel Dörtlemez'e ait sultani üzüm (2’nci alımda) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

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