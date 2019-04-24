Ülke genelinde su kesintisi yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, ülke genelinde bugünden başlayarak cuma güne kadar zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları işi kapsamında (tarımsal su), Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalara bugün başlandığı bildirildi. Çalışmalar nedeniyle bugün ile cuma günü arasında Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyeceği kaydedildi. Dairenin, belediyeler ile işbirliği içerisinde yerel su kaynaklarını bugün saat 10.00 itibarı ile devreye koyduğu belirtilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği dönem süresince, halkın içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.