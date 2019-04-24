banner255
15 0
Gençlerin futbol tutkusu başka
Gençlerin futbol tutkusu başka
9 0
 
52 0
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
45 0
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
27 0
51 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
116 0
banner82

Ülke genelinde su kesintisi yapılıyor

banner27

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, ülke genelinde bugünden başlayarak cuma güne kadar zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

banner262
Ülke genelinde su kesintisi yapılıyor
banner267

Yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları işi kapsamında (tarımsal su), Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalara bugün başlandığı bildirildi.

Çalışmalar nedeniyle bugün ile cuma günü arasında Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyeceği kaydedildi.

Dairenin, belediyeler ile işbirliği içerisinde yerel su kaynaklarını bugün saat 10.00 itibarı ile devreye koyduğu belirtilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği dönem süresince, halkın içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.