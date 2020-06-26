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Türkiye’den gelecek yolculara Ercan'da ücretsiz test

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Türkiye’den gelecek yolculara Ercan'da ücretsiz test

Sağlık Bakanı Ali Pilli 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelecek tüm yolculara Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar da konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını açıkladı.

Ali Pilli, Türkiye'den KKTC'ye gelecek tüm yolculara uygulanacak testler ve karantina uygulamasına yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, açıklamada bulundu.

Pilli, tüm yolcular için Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, yolcuların aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından uygulayacakları izolasyon kuralları doğrultusunda bilgilendirileceklerini de belirtti.

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