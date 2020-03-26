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Turizm sektörü hayal kırıklığında

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Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı zor günler geçiren ve hatta önümüzdeki dönemlerde de ciddi sorunlar yaşayacakları için hükümetin açıklayacağı ekonomik tedbir paketinden büyük beklentisi olan turizm sektörünün beklentileri hüsranla sonuçlandı.

Turizm sektörü hayal kırıklığında

Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı zor günler geçiren ve hatta önümüzdeki dönemlerde de ciddi sorunlar yaşayacakları için hükümetin açıklayacağı ekonomik tedbir paketinden büyük beklentisi olan turizm sektörünün beklentileri hüsranla sonuçlandı.

Turizm sektöründe çalışan personellerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması nedeniyle, bu kişiler devletin vereceği 1500 TL’lik maaş desteğinden de yararlanamayacaklar.

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketinde turizm sektörüne dair hiçbir düzenleme olmaması nedeniyle, otel ve casino işletmecileri birlikleri, hükümete yönelik tepkilerini göstermeye hazırlanıyor.

Öte yandan Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu ekonomik tedbir paketi hakkında açıklama yaptı.

Ercan Turhan'ın açıklaması şöyle:

“Çok komiksiniz. Sizin hiçte sosyal olmayan, hiçte adil olmayan adaletinizi maalesef gördük. Yüz yüze görüşmelerimizde ne söylüyordunuz?
Şimdi ne yapıyorsunuz.? Yakışmadı.Hem de hiç yakışmadı.
Keser döner sap döner gün gelir hesap döner”

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