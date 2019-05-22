Turist sayısı 1 milyon 140 bin’e çıktı

Turizm Bakanı Ataoğlu, göreve geldikleri dönemde 876 bin olan konaklamalı turist sayısını 1 milyon 140 bin civarına taşıdıklarını, 697 milyon dolar olan turizm gelirinin de 960 milyon dolara çıktığını vurguladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, göreve geldikleri zaman 876 bin civarında olan konaklamalı turist sayısını 2018 sonunda 1 milyon 140 bin civarına taşıdıklarını belirtti.

Bu yükselişle orantılı olarak 2015 yılı sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını dile getiren Ataoğlu bu rakamın ülkenin dış ticaret açığının yarısını karşıladığına işaret etti.

Ataoğlu düzenlediği basın toplantısında, görev süresindeki icraatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kendilerinin göreve geldikleri zaman ülkeye gelen konaklamalı turist sayısının 876 bin civarında olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörle uyum içerisinde çalışarak bu rakamın 2018 yılı sonunda 1 milyon 140 bin civarlarına taşıdıklarını vurguladı.

Ataoğlu, turist sayısında ulaşılan bu seviyenin ülke turizm tarihi içerisindeki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Yatak kapasitesinin 20 bin 393’ten 25 bin 241’e ulaştığını söyleyen Ataoğlu, “Ayrıca yine dönemimizde yapımına başlanan Bafra bölgesinde 4, Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve İskele’de 1 otelin faaliyete geçmesinin ardından yatak kapasitesinin 2020’de 10 bin yatak daha artacaktır” dedi.

Yatak kapasitesindeki yükselişe bağlı olarak turizm gelirlerinde de ciddi artışlar görüldüğünü, 2015 sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını vurgulayan Ataoğlu, bu rakam dış ticaret açığının yarsını karşılamakta olduğunu söyledi.

“YATIRIMCILARA YAKLAŞIK 10 MİLYON TL’LİK KREDİ KULLANDIRILDI”

“Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı Projesi” kapsamında yatırımcılara, toplam 9 milyon 550 bin TL kredi kullandırıldığını dile getiren Ataoğlu, “2016-2018 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan 2016 yılında toplam 1 milyon 200 bin TL bütçe ile 6 proje, 2017 yılında ise toplam 6 milyon 450 bin TL bütçe ile 28 proje faydalanmış olup 2018 yılında da 4 milyon TL ile duyuruya çıkılıp başvurular alınmıştır” şeklinde konuştu.

“2016-2019 DÖNEMİNDE 28 YENİ TESİS KAZANDIRILDI”

Fikri Ataoğlu, 2016-2019 yılları içerisinde ülkeye 28 yeni tesisin kazandırıldığı ve yeni tesislerin hizmete girmesi için yatak kapasitesinde son 3 yıl içerisinde 4 bin 848 seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ayrıca bakanlığımız tanıtma pazarlama faaliyetleri kapsamında, THY işbirliğinde yurt dışında road show etkinliklerinin yanı sıra Türkiye’de de Haziran-Temmuz döneminde Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri düzenlemiştir. Bu kapsamda, Ordu, Bursa, Gazi Antep ve Antalya’da tanıtım etkinlikleri düzenlenmiştir. Yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında özellikle Antep ve Antalya’dan gelen turist sayısında artışlar gözlemlenmiştir.

Önümüzdeki Haziran ayı itibarı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin ve Trabzon’da yapılacak olan tanıtım çalışmalarının takvimlendirilmesi de yapılmış durumdadır”

Ocak 2019 itibarıyla denetim işlemlerinin artık on-line sistem çerçevesinde gerçekleşmeye başlandığını dile getiren Ataoğlu sözlerine söyle devam etti:

“Bakanlığımız himayesinde, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle turizm sektör temsilcileri, birlikler ve üreticilerin katıldığı ‘KKTC Turizm Endüstrisinde Yerel İstihdam ve Yerli Üretim Olanaklarının Artırılması’ konulu toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantının sonuçları, yakın bir zamanda ilgili Bakanlıklarca oluşturulacak komiteler tarafından çalışmalar sonuç odaklı devam ettirilecektir.

İskele, Beyarmudu ve Derinya Sınır Kapısı’nda yeni Turist Enformasyon Ofisleri hizmete girmiştir”

“OTEM YENİDEN EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI”

2001 yılından beridir kapalı bulunan OTEM’in 2017 yılında kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla yeniden yapılandırılarak, eğitim vermeye başladığını vurgulayan Ataoğlu, ülkenin her yanındaki gençlere olanak sağlamak amacıyla yatılı eğitime de olanak sağlayacak çalışmaların da sonuçlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Bakanlık döneminde tarihi mirasın korunması adına, her ilçeye bir müze açma düşüncesiyle görev süreleri boyunca ülkeye müze kazandırma adına sürekli yeni projeler ürettiklerini dile getiren Ataoğlu şöyle devam etti:

“İskele Arkeoloji Müzesi ile 1979 yılından sonra ilk kez ülkemize müze kazandırmanın gururunu yaşadık. Lüzinyan Evi’ni tamamen yenileyerek yeni çehresi ile hizmete açtık.

Orta Çağ Lahitleri Müzesi’ni de ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Lefke Vasıf Palace ve Güzelyurt Tren İstasyonu Müzelerinin restorasyonu tamamlanmış olup, iç düzenlemeleri yapılmaktadır. Lefkoşa Derviş Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi restorasyonu ve iç düzenlemesi yeniden yapılıp hizmete açılmıştır. Eski eser depolarında atıl halde bulunan ve bakımı yapılmadığı için sergilenemeyen eserlerimizin sergilenmesine olanak sağlamak amacı ile Lefkoşa’da bulunan Bakım Onarım ve Konzervasyon Merkezine konzervatör ve konzervasyon teknikeri istihdamı yapılıp merkez faal hale getirilmiş ve eski eser depolarındaki birçok eserin bakımı yapılıp müzelerde sergilenecek duruma getirilmiştir. Güzelyurt Doğa Müzesi yeniden düzenlenmiş ve modern müzecilik kurallarına uygun olarak açılışı gerçekleştirilmiştir. Şömineli Ev Müze ve Eğitim Merkezi olarak düzenlenecek olan Gazimağusa Şömineli Ev restorasyonu tamamlanmıştır. Halen iç düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Tarihi Girne Kapısı binası restorasyonu tamamlanmıştır. Girne Güzel Sanatlar Müzesinin projelendirilmesi için Mimarlar Odası ile birlikte çalışılmaya başlanmıştır. Müze ve Ören Yerleri kapalı devre kamera sistemleri projesinin metrajı, özel teknik şartnamesi hazırlanıp ihaleye çıkılmış ve ihale tamamlanmıştır.

Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Müzesi İç Düzenleme çalışmalarının sonuna gelinmiştir. Gazimağusa’da bulunan Akkule Müzesi İç Düzenleme çalışmaları tamamlanmış ve açılışı yapılmıştır”

“SU ALTI ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Ataoğlu, sualtı kültürel mirasını belgeleme ve koruma çalışmaları çerçevesinde, ülkede sualtında bulunan arkeolojik değerler ve yakın tarihe ait kültür varlıklarına yönelik araştırma, belgeleme ve koruma çalışmalarının da başlatıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bilimsel bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, “Kocareis-Sualtı Araştırma Projesi’nde bir hafta boyunca sualtındaki alan tespit edildi, planlandı ve fotoğraflandı. Dökümanlama işleminin ardından eserler deniz tabanından çıkartılıp Koruma ve Onarım Merkezi’ne teslim edildi. Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi Sit Alanı olarak ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE DERSİ MÜFREDATA KOYULDU”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği halinde 9’uncu sınıflarda çevre dersinin müfredata sokularak eğitime başlandığını dile getiren Ataoğlu, çocuklara çevre bilincini aşılamak adına okullarda ayrıştırıcı çöp kutuları yerleştirildiğini kaydetti.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE AZALMA OLDU”

Bir devrim niteliğinde olan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim Tüzüğü yürürlüğe girdiğini ve bu kapsamda 15-50 mikron kalınlığındaki poşetler 25 kuruş olarak ücretlendirildiğini dile getiren Ataoğlu, uygulamayla çevre kirliliğinin poşet bazında yaklaşık yüzde 75 azaldığını söyledi.

Ülkeye ithal edilen kömürlerden numune alınıp, Türkiye’de akredite bir laboratuvarda analizlerinin yapılmasının sağlandığını dile getiren Ataoğlu, yakıt ve kömür analiz laboratuvarı ihale sürecinin tamamlanmış olup, yakın zamanda ülkeye kazandırılacağını söyledi.

Atıksu ve atık konularında veri tabanı kurulması çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Ataoğlu, veri tabanının ilgili şubeler tarafından kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Ataoğlu, Çevre Dairesi’ne günümüz teknolojisine uygun ekipman kazandırmak amacıyla AB ile işbirliği yapılarak, yakın zamanda daireye yeni ekipmanlar gönderileceğini dile getirdi.

“GİRNE ANTİK LİMAN’I ONARIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Ataoğlu ayrıca, Girne Antik Liman’da acil olarak yapılması öngörülen bazı tamirat, tadilat ve onarım işlerini gerçekleştirdiklerini; Girne Antik Yat Limanı’nın geliştirilebilmesi için çalışmaların tamamlanmış ve ihaleye çıkılma aşamasına gelindiğini söyledi.

Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde golf alanları, eğlence ve dinlence alanları ile spor tesislerine yönelik Bakanlığın gerekli çalışmaları tamamlanmış olup, Bafra Emirnamesinde yapılması gereken değişikliklerin Şehir Planlama Dairesi’ne bildirildiğini dile getiren Ataoğlu, Güzelyurt-Lefke Bölgesi Turizm Yatırım Alanı Projesi kapsamında, tüm Batı bölgesinin turizm yatırım alanı olabilecek bölgeler içinde 7 adet turistik tesis alanı, sahil bandında kafeler, dükkanlar, restoranlar, eğlence merkezlerinin yer alacağı rekreasyon alanlarının olacağı avan projenin hazırlandığını ve yine bu alanda bir yat limanı yapılması çalışmalarının sürmekte olduğunu kaydetti.