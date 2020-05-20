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Tepebaşı-Kalkanlı-Koruçam yangınlarında 11 bin dönüm yandı

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Tepebaşı-Kalkanlı-Koruçam yangınlarında 11 bin dönüm yandı

Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.
Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, aynı gün Koruçam bölgesinde ormanlık arazide meydana gelen yangında ise tahmini 3 bin 500 dönüm alanın yandığının tespit edildiğini belirtti.
Ülke genelinde,  11 - 19 Mayıs tarihleri arasında; orman, arazi ve araç yangını olmak üzere polis itfaiye merkezlerine toplam 67 yangın ihbarı alınarak yangınlara müdahale edildiği kaydedildi. 

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