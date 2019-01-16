banner255
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
3 0
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
27 0
 
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
9 0
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
86 0
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
22 0
İnsan beynini etkileyen 10 roman
İnsan beynini etkileyen 10 roman
55 0
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
13 0
banner82

Tatlısu’ya 52 kg yağış

banner27

banner210
Tatlısu’ya 52 kg yağış
banner215

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 52 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Tatlısu 52 kg/m², Esentepe 49 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Alevkaya 32 kg/m², Mallıdağ 30 kg/m², Ercan 29 kg/m², Serdarlı 26 kg/m², Mehmetcik 24 kg/m², Lefke 23 kg/m², Karaoğlanoğlu, Değirmenlik 21 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Girne, Yeşilırmak, Zafer Burnu 18 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 5 ile 17 kg/m² arası yağış kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.