"Tam donanımlı bir pandemi hastanesi gerekli"

Ticaret Odası Başkanı Deniz, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyelerini titizlikle incelediklerini ve hemşire, doktor, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inandıklarını, bunun için de ısrarlarının devam edeceğini vurguladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyelerini titizlikle incelediklerini ve hemşire, doktor, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inandıklarını, bunun için de ısrarlarının devam edeceğini belirtti.



Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde kapanma önlemlerini titizlikle uygulayarak elde edilen başarıyı, açılma koşullarını en iyi şekilde oluşturarak hem ekonomiyi hem de halkın sağlığını ön planda tutarak sürdürmek zorunda olduğunu söyledi.

Gündemi değerlendiren Deniz, Güney Kıbrıs’ın açıldıktan 13 gün sonra günde 37 uçak seferi düzenlediğini ve bu operasyonu 2 pandemi hastanesi ile desteklediğini belirterek, KKTC’deki açılma kararının da haftalar öncesinden alınmasına karşın yeterli tedbirlerin alınmadığını hatırlattı.

Deniz, açılmanın düzgün sağlanabilmesi ve ekonomik çarkların dönmesi için tüm ekonomik örgütlerle birlikte hükümete bir dizi öneriler yaptıklarını ve pandemi hastanesi konusundaki ısrarlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

“KAPANMA ÇARE DEĞİL, SAĞLIK İÇİN YAPTIRIM GEREKLİDİR”

Yurt dışına açılmak kadar içteki açılmanın da düzenlenmesi gerektiğini belirten Deniz, bu önlemlerin bir kısmının yurttaşlar ve iş yerlerinin uyacakları kurallar olduğunu belirterek unları kaydetti:

“Açılım başladıktan sonra görüyoruz ki toplumumuz artık ne maske kullanımına ne eldiven kullanımına önem gösteriyor. Gerek araçlarda gerek ziyaretlerde gerekse restoran ve alışverişlerde kalabalık grupları bir arada görüyoruz. İnsanlarımızın temas halinde olduğu iş yerleri dâhil olmak üzere bütün mekânlarda gerekli denetimlerin yapılmadığı, maske takılmadığı, telefon numarası ve isimlerin artık alınmadığını üzülerek görüyoruz. Denetimlerin yapılması temel bir zorunluluktur. Bunun için hükümetimiz gerekirse cezai yaptırım uygulamak zorundadır. Bu insanımızın parasını almanın ötesinde sağlığını korumak amaçlı yapılması gereken bir cezai yaptırım olmalıdır. Çünkü esas olan Covid-19’un toplum içine girmesine engel olmaktır.”

“PANDEMİ HASTANESİ ELZEMDİR”

Turgay Deniz, Güney Kıbrıs’ta iki pandemi hastanesi olduğunu belirterek, Kuzey’de ne yazık ki tüm ısrarlara rağmen henüz bu konuda bir atılımın gerçekleşmediğini bunun da ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Deniz, bugüne kadar alınan pek çok sağlık önlemine öncülük yapan KTTO olarak, DSÖ tavsiyelerini titizlikle incelediklerini ve hemşire, doktor, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inandıklarını, bunun için de ısrarlarının devam edeceğini belirtti.

“CESUR ADIMLAR ATILMALIDIR”

Açılmanın temel koşulunun, sağlık önlemlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve etkili bir şekilde uygulanması olduğunun altını çizen Deniz, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemiz ekonomisinin büyük bir kısmını üniversiteler, inşaat sektörü ve otellerimiz oluşturmaktadır.

Bu da demektir ki, ülkemize hava veya deniz yolu ile gelen kişilerin güvenliği yanında halkımızın güvenliğini de sağlamak durumundayız. Bu konudaki önerilerimizi KTTO olarak da hükümetimizle sürekli olarak paylaşmakta ve seçenekler üzerinde çalışmaktayız.

Ülkemizdeki şu andaki en büyük eksiklik pandemi hastanesidir. Çünkü ülkemize gelen ister turist ister öğrenci olsun ilk görmek istediği sağlıktır. Sağlığının güvence altında olacağına ikna olan kişiler ancak ülkemize gelebilir ve ekonomimize katkı koyabilir. Bunun içinse hükümetin bu konuda cesur adımlar atması acil gerekliliktir.”