Süt fiyatlarında indirim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt fiyatlarının imalatçıya satışında 0.15 TL’lik sübvansiye uygulanmasına karar verildiğini, yeni uygulamayla iç piyasada süt ve süt ürünlerinde fiyat artışının engellenmiş olacağını açıkladı.

İçme sütü için de litre başına 0.25 TL destek verilip fiyatların düşürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı SÜTEK’in Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’yle çiğ süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi konusunda bir süredir devam eden görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin görüşmelerde, 1-15 Mayıs devresinde çiğ inek sütüne yapılan 0.05 TL/Lt fiyat ayarlamasının yetersiz olduğunu, döviz karşısında artan maliyetlerin karşılanamadığını ve en az 0.15 TL daha artış yapılması gerektiği görüşünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Süt İmalatçıları’nın da, sütün en yoğun üretildiği, içinde bulunulan sezonda bu fiyatlarla özellikle ihracatta sorun yaşanacağı ve çiğ süte gelecek fiyat artışının iç piyasaya yansımasının da hayat pahalılığını etkileyeceği görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, 1 Mayıs 2018 itibarıyla çiğ süte yapılan yüzde 3’lük fiyat artışının, özellikle UHT süt fiyatlarına iç piyasada yüzde 15 zam olarak yansıdığı ancak diğer mamüllere çok büyük bir yansımasının olmadığı ifade edildi

ÇİĞ SÜTE 0.15 TL’LİK FİYAT ARTIŞI

Açıklamada, bugün itibarıyla 0.15 TL’lik çiğ süte yapılan fiyat artışının, piyasada süt mamüllerinin fiyatına yüksek oranda yansıyabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında özellikle hellim ve UHT süte teşvik verilmesi konusunda yapılan açıklamanın ardından Başbakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı ile ilgili bürokratların katılımıyla yapılan görüşme neticesinde, Hayvancılar Birliği’nin çiğ süt fiyatlarındaki artış talebine yanıt verilmesi ve aynı oranda çiğ süt fiyatlarının imalatçıya satışında sübvansiye uygulanmasına karar verilmiştir. Bu noktada hem iç piyasada fiyatları dengede tutmak, hem de ihracat noktasında sorun yaşamadan ülkede üretilen sütün pazarlanması için gerekli tedbir alınmıştır.

SÜBVANSİYE İLE İÇ PİYASADA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI ENGELLENİYOR

Şu anda ülkede günlük olarak 475,000 Lt inek sütü ve 25,000 litre koyun-keçi sütü üretilmektedir. Karar altına alınan yeni uygulamayla imalatçıya yapılacak sübvansiye ile iç piyasada süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı engellenmiş olacaktır. İnek sütünün 0.15 TL/Ltsübvansiye edilmesinin maliyeti günde 71,250 TL civarında olacaktır. Çiğ süt üretiminin mevsimsel olarak durakladığı hatta Haziran ayı itibarı ile azalması öngörüldüğünden bu miktar düşecektir”.

İÇME SÜTÜ İÇİN DE LİTRE BAŞINA 0.25 TL DESTEK

Ülkede içme sütü için litre başına 0.25 TL destek verilip içme sütü fiyatlarının düşürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, “Ülkede günde yaklaşık 40 bin Litre içme sütü UHT ve Pastörize süt olarak tüketilmektedir. Bunun maliyeti günde 10 bin TL dolayında olacaktır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde temel tüketim maddesi olan sütün fiyatının iyileştirilmesi için gerekli tedbir alınmıştır” denildi.

Alınan önlemlerle ülkede içme sütü fiyatlarında tüketiciye sunulma noktasında indirime gidileceği vurgulanan açıklamada, “Çiğ süte yapılacak 0.15 TL/Ltsübvansiye ile de süt ve süt ürünlerine hem iç piyasada zam yapılmasının hem de ihracatta yoğun sezonda olmamızdan dolayı pazarlamada yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmiş olacaktır” ifadesine yer verildi.

Küçük baş sütünün fiyatına yapılan artışta ise bu artışın 16-31 Mayıs 2018 devresi için sübvansiye edilmesinin düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Küçükbaş sütünün gerçek değerinde satılması ve özellikle Hellim Tescili konusunda küçükbaş süt üretiminin artırılması için fiyatında yapılan düzenlemede pazarlamada yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı bir devre sübvansiye edilmesi durumunda günlük maliyeti yaklaşık olarak 13 bin TL olacaktır. 16 günlük devrede toplam maliyet ise yaklaşık 208 bin TL olacaktır. Küçükbaş sütünü tüketen hellim üreticilerinin yeni fiyatlarını piyasaya bildirmeleri için bir devre daha fiyatların aynı tutulması gerektiği konusunu gündeme getirdiklerinden dolayı bu sübvansiyenin yapılması düşünülmüştür.”

ÇİĞ SÜT FİYATLARINDA BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK FİYAT DÜZENLEMESİ:



“SÜTEK YönetimKurulu, SütFiyatlarının 16/05/2018 tarihindenitibarenaşağıdakişekildeuygulanmasınakararvermiştir.



İnekSütü İmalatçıyaSatışFiyatı ; İmalatçıya Satış Sübv. Sübv. SatışFiyatı

Açık 1,39 TL/lt den 1,54 TL/lt ‘ye 0,15 TL/Lt 1,39 TL/lt

Soğutulmuş 1,46 TL/lt den 1,61 TL/lt ‘ye 0,15 TL/Lt 1,46 TL/lt

Soğuk 1,53 TL/lt den 1,68 TL/lt ‘ye 0,15 TL/Lt 1,53 TL/lt



KoyunSütü İmalatçıyaSatışFiyatı ;

Açık 2,58 TL/lt den 3,08 TL/lt’ye

Soğutulmuş 2,70 TL/lt den 3,20 TL/lt’ye

Soğuk 2,81 TL/lt den 3,41 TL/lt’ye



Keçi Sütü İmalatçıyaSatışFiyatı ;

Açık 1,92 TL/lt den 2,22 TL/lt’ye

Soğutulmuş 2,00 TL/lt den 2,40 TL/lt’ye

Soğuk 2,08 TL/lt den 2,58 TL/lt’ye “