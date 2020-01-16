Sürücülerin Dikkatine

İskele - Karpaz Anayolunun, Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana geldiğinden dolayı yolun Kadı Restoran ile Kooperatif Gübre satış noktası arasında kan kısmı trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy köy içerisinden sağlanmaktadır
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