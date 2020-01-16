banner255
banner69
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
48 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
87 0
 
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
18 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
100 0
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
20 0
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
39 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
55 0
banner374

Sürücülerin Dikkatine

banner27

Sürücülerin Dikkatine

İskele - Karpaz Anayolunun, Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana geldiğinden dolayı yolun Kadı Restoran ile Kooperatif Gübre satış noktası arasında kan kısmı trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy köy içerisinden sağlanmaktadır

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.