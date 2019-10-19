“Siyasi iktidarsızlık yasaya engel oldu”

İçişleri Bakanı Baybars, insan ticaretinin önlenmesi konusundaki sözleşmeyi meclisten geçirdiklerini ancak hükümet değişikliği ve siyasi iktidarsızlığın, yasanın hazırlanmasına engel olduğunu belirtti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, insan ticaretinin tüm dünyada artmakta olan bir insanlık ayıbı ve suç olduğunu; başladığı ülke, geçiş ülkesi ve vardığı ülkede uluslararası mücadele gerektirdiğini dile getirdi.

Baybars, bunları geçen yıl da konuştuklarını anımsatarak, aradan geçen 1 yıllık süre zarfında ilgili yasayı henüz geçiremediklerini söyledi.

Baybars, Nisan 2018 tarihinde sınırı aşan suçlarla ve suç örgütleriyle mücadelede BM sözleşmesi ve insan ticaretiyle mücadelede kadın ve çocuklara yönelik insan ticaretinin önlenmesi konusundaki sözleşmeyi meclisten geçirdiklerini ancak hükümet değişikliği ve “siyasi iktidarsızlığın” yasanın hazırlanmasına ve hayat bulmasına engel olduğunu söyledi.

Baybars, “İnsan ticareti ile mücadele yasasının hazırlanması konusunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Koordinasyon merkezinin bize sağlayacağı uzman desteği ile çalışmaya başladık ve özellikle bu proje kapsamında barolar birliğinin yapacağı çalışmalar, insan hakları vakfının yapacağı çalışmalar, son derece önemlidir. Bunların birleştirilmesi ile aslında bu yıl bitmeden insan ticareti ile mücadele yasasını meclise sevketmeyi başarabilmek bizim önceliklerimiz arasındadır” diye konuştu.

İnsan ticareti konusunun bir yasaya kavuşturulmasının önemine de işaret eden Baybars, insan ticareti konusunda karşılaşılan bireysel sıkıntıları giderme noktasında uluslararası hukuka uygun davranılmaya gayret edildiğini söyledi.

Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de kamu kurumlarında ve bununla mücadele edecek özellikle polis otoritelerinde farkındalığını artırmak için hizmet içi eğitimin önemine işaret eden Baybars, bu hibe projesi kapsamında da yapılmış olan temel meselelerin ve seçilen konu başlıklarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Baybars, “Almış olduğumuz destekle insan ticareti ile mücadelenin bu bacağını tamamlamak arzusundayız ki, bir sonraki adımı konuşabilelim çünkü insan ticaret mağdurlarını koruyucu bazı hakları verebilmek, insan ticaretini başladığı noktada engelleyebilmek, uluslararası zincirin bir parçası olmamak için daha kat edecek yolumuz var. Ama çalışmaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum.” dedi.