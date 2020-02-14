Sivri biber ve Kapya biberde kalıntı

Tarım Dairesi 7-13 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
14 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 ORC Foods İthal Armut S.Maria Temiz
2 ORC Foods İthal Elma Golden Temiz
3 ORC Foods İthal Karnabahar Temiz
4 ORC Foods İthal Elma Pinky Temiz
5 ORC Foods İthal Elma Stk Temiz
6 Köşe Tic. Ltd İthal Ayva Temiz
7 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Stk Temiz
8 Köşe Tic. Ltd İthal Elma G.S Temiz
9 Köşe Tic. Ltd İthal Karnabahar Temiz
10 Erkan Gök İthal Elma Stk Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Karnabahar Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
17 Erkan Gök İthal Elma Golden Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
20 Helvesan Tic. İthal Susam Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Santa Maria) Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (Santa Maria) Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
31 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
32 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Melisa Süt Yemi Temiz
33 Henege Tar. Ve Dep. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karnabahar Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Dereotu Temiz
36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cherry Domates Temiz
37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso (Kırmızı) Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso (Yeşil) Temiz
39 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
40 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
41 Halil Kasap Paz. İthal Karnabahar Temiz
42 Halil Kasap Paz. İthal Cherry Domates Temiz
42 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
44 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
45 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Std. Temiz
46 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme Temiz
47 Salahattin Kuş Mağusa Dolmalık Biber Temiz
48 Ümmü Gülsüm Tuğrul Mağusa Sivri Biber Limit Üstü
49 Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz
50 İdris Saraç Mağusa Domates Temiz
51 İdris Saraç Mağusa Kabak Temiz
52 İlker Koryürek (Sera 2) Güzelyurt Kabak Temiz
53 İlker Koryürek (Sera 1) Güzelyurt Kabak Temiz
54 Menteş Soyumert Çatalköy Marul Temiz
55 Tar-San Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz
56 Menteş Soyumert Çatalköy Pazı Temiz
57 Kaşif Ezer Bağlıköy Ispanak Temiz
58 Cevdet Atalar Yeşilırmak Brokoli Temiz
59 Cevdet Atalar Yeşilırmak Marul Temiz
60 Osman Çınar Doğancı Patlıcan Temiz
61 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü
62 Abdullah Aktoprak Taşpınar Limon Temiz
63 Abdullah Aktoprak Taşpınar Kırmızı Greyfruit Temiz