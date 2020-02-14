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Sivri biber ve Kapya biberde kalıntı

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İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i  temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen sivri biber ve kapya biberin hasatı durduruldu

Sivri biber ve Kapya biberde kalıntı

Tarım Dairesi 7-13 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i  temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

14 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:      

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu  

1             ORC Foods          İthal       Armut S.Maria  Temiz   

2             ORC Foods          İthal       Elma Golden     Temiz   

3             ORC Foods          İthal       Karnabahar        Temiz   

4             ORC Foods          İthal       Elma Pinky         Temiz   

5             ORC Foods          İthal       Elma Stk              Temiz   

6             Köşe Tic. Ltd       İthal       Ayva      Temiz   

7             Köşe Tic. Ltd       İthal       Elma Stk              Temiz   

8             Köşe Tic. Ltd       İthal       Elma G.S             Temiz   

9             Köşe Tic. Ltd       İthal       Karnabahar        Temiz   

10           Erkan Gök           İthal       Elma Stk              Temiz   

11           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden     Temiz   

12           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz   

13           Halil Kasap Paz. İthal       Karnabahar        Temiz   

14           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz   

15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Ankara   Temiz   

16           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz   

17           Erkan Gök           İthal       Elma Golden     Temiz   

18           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz   

19           SVS Tic. Ltd.        İthal       Yeşil Acı Biber   Temiz   

20           Helvesan Tic.      İthal       Susam   Temiz   

21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz   

22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz   

23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut (Santa Maria)      Temiz   

24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz   

25           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Granny Smith         Temiz   

26           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut (Santa Maria)      Temiz   

27           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz   

28           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Granny     Temiz   

29           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz   

30           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz   

31           Pınarlı Tarım Hay. İşl.     İthal       Manolya Besi Yemi          Temiz   

32           Pınarlı Tarım Hay. İşl.     İthal       Melisa Süt Yemi                Temiz   

33           Henege Tar. Ve Dep.      İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz   

34           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Karnabahar        Temiz   

35           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Dereotu              Temiz   

36           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Cherry Domates              Temiz   

37           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Lolorosso (Kırmızı)          Temiz   

38           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Lolorosso (Yeşil)               Temiz   

39           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz   

40           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz   

41           Halil Kasap Paz. İthal       Karnabahar        Temiz   

42           Halil Kasap Paz. İthal       Cherry Domates              Temiz   

42           TÜK       İthal       Sığır Süt Yemi 19              Temiz   

44           TÜK       İthal       Koyun Süt Yemi Temiz   

45           TÜK       İthal       Sığır Süt Yemi 16 Std.     Temiz   

46           TÜK       İthal       Sığır Besi Yemi Geliştirme            Temiz   

47           Salahattin Kuş   Mağusa Dolmalık Biber  Temiz   

48           Ümmü Gülsüm Tuğrul    Mağusa Sivri Biber           Limit Üstü          

49           Vehbi Kabak       Mağusa Domates             Temiz   

50           İdris Saraç           Mağusa Domates             Temiz   

51           İdris Saraç           Mağusa Kabak   Temiz   

52           İlker Koryürek (Sera 2)   Güzelyurt            Kabak   Temiz   

53           İlker Koryürek (Sera 1)   Güzelyurt            Kabak   Temiz   

54           Menteş Soyumert           Çatalköy              Marul    Temiz   

55           Tar-San Ltd.        Çatalköy              Salatalık               Temiz   

56           Menteş Soyumert           Çatalköy              Pazı        Temiz   

57           Kaşif Ezer            Bağlıköy               Ispanak Temiz   

58           Cevdet Atalar    Yeşilırmak           Brokoli  Temiz   

59           Cevdet Atalar    Yeşilırmak           Marul    Temiz   

60           Osman Çınar      Doğancı               Patlıcan                Temiz   

61           Osman Çınar      Doğancı               Kapya Biber        Limit Üstü          

62           Abdullah Aktoprak          Taşpınar              Limon   Temiz   

63           Abdullah Aktoprak          Taşpınar              Kırmızı Greyfruit              Temiz   

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