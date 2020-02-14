Sivri biber ve Kapya biberde kalıntı

İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen sivri biber ve kapya biberin hasatı durduruldu

Tarım Dairesi 7-13 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

14 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 ORC Foods İthal Armut S.Maria Temiz

2 ORC Foods İthal Elma Golden Temiz

3 ORC Foods İthal Karnabahar Temiz

4 ORC Foods İthal Elma Pinky Temiz

5 ORC Foods İthal Elma Stk Temiz

6 Köşe Tic. Ltd İthal Ayva Temiz

7 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Stk Temiz

8 Köşe Tic. Ltd İthal Elma G.S Temiz

9 Köşe Tic. Ltd İthal Karnabahar Temiz

10 Erkan Gök İthal Elma Stk Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Karnabahar Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

17 Erkan Gök İthal Elma Golden Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

20 Helvesan Tic. İthal Susam Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Santa Maria) Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (Santa Maria) Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

31 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

32 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Melisa Süt Yemi Temiz

33 Henege Tar. Ve Dep. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karnabahar Temiz

35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Dereotu Temiz

36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cherry Domates Temiz

37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso (Kırmızı) Temiz

38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso (Yeşil) Temiz

39 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

40 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

41 Halil Kasap Paz. İthal Karnabahar Temiz

42 Halil Kasap Paz. İthal Cherry Domates Temiz

42 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz

44 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

45 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Std. Temiz

46 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme Temiz

47 Salahattin Kuş Mağusa Dolmalık Biber Temiz

48 Ümmü Gülsüm Tuğrul Mağusa Sivri Biber Limit Üstü

49 Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz

50 İdris Saraç Mağusa Domates Temiz

51 İdris Saraç Mağusa Kabak Temiz

52 İlker Koryürek (Sera 2) Güzelyurt Kabak Temiz

53 İlker Koryürek (Sera 1) Güzelyurt Kabak Temiz

54 Menteş Soyumert Çatalköy Marul Temiz

55 Tar-San Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz

56 Menteş Soyumert Çatalköy Pazı Temiz

57 Kaşif Ezer Bağlıköy Ispanak Temiz

58 Cevdet Atalar Yeşilırmak Brokoli Temiz

59 Cevdet Atalar Yeşilırmak Marul Temiz

60 Osman Çınar Doğancı Patlıcan Temiz

61 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü

62 Abdullah Aktoprak Taşpınar Limon Temiz

63 Abdullah Aktoprak Taşpınar Kırmızı Greyfruit Temiz