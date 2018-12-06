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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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"Silkinip kendimize gelmek zorundayız"

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"Silkinip kendimize gelmek zorundayız"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay az önce yaptığı paylaşımla sel felaketi ile ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, sitemlerini dile getirdi. Özersay, yıllardır çarpık yapılaşmanın bedelini ödediğimizi dile getirerek silkinip kendimize gelme zamanı geldiğini ifade etti.

Gencecik insanlar gitti, ateş yine asıl düştüğü yeri yaktı. Bugün afet yaşanan bölgelerde dere yatakları içerisinde çok sayıda yapının, beton yığınının yağmurla gelen suların doğal akışını nasıl bozduğunu, doğal olanın dışına her çıkıldığında suların istinat duvarları da dahil her şeyi yıkıp geçtiğini bizzat yerinde gördük.

Bunca yıldır ağzını açıp PLANLAMA diyen herkese "sen gelişme istemiyorsun" diye kükremenin, daha fazla kat, daha fazla beton, daha fazla rant diye diye ülkenin belirli bölgelerini plansız ve pervasız şekilde çarpık hale getirmenin bedelini hep birlikte ödüyoruz. Silkinip kendimize gelmek zorundayız, hem de hemen!

Başta vefat eden gençlerimizin aileleri olmak üzere memleketin başı sağolsun...

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