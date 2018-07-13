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Sıcak hava etkisini sürdürecek

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Sıcak hava etkisini sürdürecek
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KKTC’nin önümüzdeki hafta genelde alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı 14-20 Temmuz dönemine ilişkin hava raporuna göre, hava yarın ve Pazar açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Pazartesi hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu diğer günlerse açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 32 – 35 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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