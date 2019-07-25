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Sendikal Platform'dan "Grev ve Direniş" kararı

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Sendikal Platform, Türkiye ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasını reddederek, “toplumsal varoluş için genel grev ve genel direniş” kararı aldı.

Sendikal Platform'dan "Grev ve Direniş" kararı
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Sendikal Platform, bu yöndeki kararını; “Tüm halkımızı önümüzdeki günlerde organize edilecek toplumsal varoluş için genel grev ve genel direnişe destek vermeye çağırırız” ifadeleriyle açıkladı.  
Sendikal Platform adına açıklamayı KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptı. Elcil, Türkiye tarafından siyasi amaçlarla “dayatıldığını”, KKTC hükümeti tarafından da “koltuk ve para uğruna” imzalandığını savunduğu ekonomik anlaşmayı şiddetle reddettiklerini kaydetti. 
Elcil, konuyu değerlendiren sendikaların anlaşmayı; “Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, kimliğine, kültürüne ve toplumsal varlığına dönük bir tehdit” olarak gördüğünü belirterek,  özetle şunları kaydetti:


“Bu paketin içeriğinde emekçilerin kazanımlarını yok etme, Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirme, toplumsal varlıklarımıza peşkeş çekme, ganimetten ve ranttan beslenenleri zengin etme, gençlerin ülkeden kaçışını teşvik etme, eğitimi gericileştirme ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine ipotek koyma gibi dayatmalar vardır.
Bu çerçevede Sendikal Platform Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı önümüzdeki günlerde organize edilecek toplumsal varoluş için genel grev ve genel direnişe destek vermeye çağırırız.”

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