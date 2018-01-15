Saygıyla anıyoruz, özlemle arıyoruz

Liderimizin aramızdan ayrılışının üzerinden tam 34 yıl geçti. Ama o yaktığı özgürlük ateşi, ilkeleriyle ve görüşleriyle her zaman geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün törenlerle anılacak.

İlk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda saat 10.26’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekilecek ardından yarıya indirilecek, anıt özel defteri imzalanacak.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.

Bugün ayrıca saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı düzenlenecek.

Törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak, Atatürk Meslek Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak.