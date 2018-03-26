Savaş ve göç konuşuldu

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Kültür Merkezi’nde önceki akşam 19.00 – 21.30 saatleri arasında yapılan etkinlik boyunca yakın tarihte, bölgede savaş ve çatışmaların yanı sıra Kıbrıs’ın geçmişinde yaşanan zorunlu göçe dair fotoğraflar sergilendi

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü çerçevesinde Mülteci Hakları Derneği (MHD), “Savaş ve Göçe Dair…” isimli etkinlik düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Kültür Merkezi’nde önceki akşam 19.00 – 21.30 saatleri arasında yapılan etkinlik boyunca yakın tarihte, bölgede savaş ve çatışmaların yanı sıra Kıbrıs’ın geçmişinde yaşanan zorunlu göçe dair fotoğraflar sergilendi.

Açılış konuşmalarını Niyazi Korel ve MHD Başkanı Özge Uğraşın yaptı.

Av. Özge Uğraşın, MHD’nin 2009’dan beri süre gelen hukuki, sosyal ve psikolojik destek, raporlama ve profesyonellere yönelik eğitim faaliyetleri, mülteci çocuklarla yürütülen etüt çalışmaları ve MHD’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki halk ve mülteciler arasında dayanışma köprüsü olma rolü ile ilgili bilgi verdi.

Av. Özge Uğraşın, etkinliğe kendi çektikleri fotoğrafları ile katkı koyan, Rasim Arslan, Simru Hazal Cıvan, Murat Bay, Rahme Veziroğlu ve Eren Karakuş’a ve arşivindeki fotoğrafları paylaşan Rebecca Bryant’a, etkinliğin gerçekleştiği mekanı sağlayan Değirmenlik Belediyesi’ne, mali katkılarından ötürü Değirmenlik ve Minareliköy kooperatiflerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı “Uzak Yakınlar” ve “Dünyalılar” isimli kısa filmler gösterildi ve mülteci hakları ile ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, MHD Proje Koordinatörü Faika Deniz Paşa, mültecilerin savaştan ve yaygın çatışma ortamlarından ötürü ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişiler olduğunu açıkladı ve bunun hukuki bir statü olduğunun altını çizdi.

Etkinlik, Koma Ezman ve Uğur Kaygısız tarafından gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi ile sona erdi.



