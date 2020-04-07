“Salgının önlenememesinin nedeni kapitalist düzen”

Devrimci Komünist Birlik, salgın virüslerin yayılmasının önlenememesinin nedeninin kapitalist düzen olduğunu savundu

Devrimci Komünist Birlik Genel Sekreteri Yusuf Alkım, salgın virüslerin yayılmasının önlenememesinin nedeninin kapitalist düzen olduğunu savundu.

Alkım, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ve buna benzer virüslerin ortaya çıkmasının ve büyük yıkımlara neden olmasının sebebini “kapitalist üretim ilişkilerine bağlı gelişen sağlıksız yaşam koşulları” olarak nitelendirdi.

Kapitalist düzende söz konusu hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınamadığını ve yayıldıktan sonra da büyük ülkelerin bunu birbirini yıpratmak için kullanmaya çalıştığını savunan Alkım, “Çünkü bu düzen merkezine insanı almayan, yasalarıyla, güvenlik teşkilatıyla, siyasi ve ekonomik her türlü yapılanması ile sermaye sahiplerinin daha da zenginleşmesini temel alan bir karakterdedir” dedi.

ÖNERİLER

Yusuf Alkım, temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işletmeler dışındaki bütün işyerlerinin çalışmasının durdurulması; işsizlere koşulsuz işsizlik maaşı ödenmesi, sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların kamusal alanlara dönüştürülmesi ve her bir yurttaşın sağlık hizmetlerine erişiminin istisnasız ve ön koşulsuz şekilde parasız yapılması; salgın dönemi boyunca ihtiyacı olan yurttaşa, vatandaş olup olmadığı ya da geçmişten gelen yatırımlarının olup olmadığına bakılmaksızın, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli her türlü ürünün evlerine dağıtılmasını sağlayacak yapının oluşturulması önerisinde bulundu.

Mevcut düzende bunları yapmanın mümkün olmadığını da savunan Alkım, “Bunu yapabilecek olan irade ancak; işçi, emekçi kitlelerin örgütlü bir şekilde sokağa çıkarak, insan hayatına değer vermeyen bu çürümüş yapıyı derhal dağıtıp parçalaması ve yerine, doğa ile uyumlu, merkezine insanı koyan, demokratik bir halk iktidarı kurması ile ortaya çıkabilir” dedi.

Alkım, tüm işçileri komitelerde örgütlenmeye çağırdı.