Saldırganlara en ağır ceza verilmeli

Basın-Sen, basın mensubu Eray Gündoğmuş’u darp eden iki üniversite öğrencisine ağır cezanın verilmesini talep etti

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bir basın mensubunun İki öğrenci tarafından darp edilmesi üzerine, ülkeye öğrenci olarak girenlerin takibinin yapılması çağrısında bulundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, basın mensubu Eray Gündoğmuş’un

Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören iki kişi tarafından darp edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Kişmir’in açıklaması şöyle:

“Öğrenci olarak adada bulunan aşırı alkollü iki kişinin saldırısına uğrayan meslektaşımız Eray Gündoğmuş`un darp edilme görüntüleri ve bilgileri tüyler ürperticidir.

Bu iki voyvodanın gözü o kadar bir dönmüş ki, bir insanımızı darp ederek yere düşürdükten sonra nerdeyse öldürmek amacıyla başına ve yüzüne yangın tüpüyle vurmuşlardır. Bu durum bir basın emekçisinin başına geldiği gibi tüm kesimden insanlarımızın da başına gelebilirdi. Ne yazık ki adanın kuzeyinde bu olasılık çok yüksek ve her an hiç beklenmedik bir yerde karşımıza çıkabilecek bir tehlike!

Bu durum bizlere bir kez daha ülkeye girişlerin mutlak bir şekilde düzenlenmesi, “öğrenci” adı altında ülkeye giriş yapan kişilerin takibinin ve denetiminin ilgili merciler tarafından aralıksız yapılması ve bu ülkenin kimyasını bozacak her türlü harekete karşı acımasız davranılması gerektiğini göstermiştir.

Bu bağlamda, 1 Ekim Salı günü Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak olan iki saldırgana gereken en ağır cezanın yargımızca ivedilikle verilerek adaletin yerini bulmasını talep ediyor ve bekliyoruz. Ayrıca bu tür voyvodaların cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilmeleri gerektiğinin de altını net olarak çiziyoruz.

Çirkin saldırıya uğrayan basın emekçisi kardeşimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu hatırlatır, basın emekçilerinin yalnız olmadığını belirtir, gereken tavrı gerektiği yerde koymaktan tereddüt etmeyeceğimizi buradan bildiririz.

Sendika olarak yargı sürecinin ve sonrasının takipçisi olacağız!”