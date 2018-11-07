banner107
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
banner82
banner147

Şair Ceketli Çocuk 47 yaşında

banner27

Karadeniz türkülerine yeni bir soluk getiren; sanatıyla ve karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu 47. yaş gününde anılıyor...

Şair Ceketli Çocuk 47 yaşında
banner192

 

UNUTULMADI

Kazım Koyuncu

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Karadeniz'in asi çocuğu Kazım Koyuncu bugün 47. yaşınını kutluyor... 

HALA YAŞIYOR

Kazım Koyuncu

İşte babasına kanser haberini "Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım" diyerek veren, Kazım Koyuncu’nun hayatı ve merak edilenleri... 

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu

Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Kazım Koyuncu; 7 Kasım 1971'de Artvin'de doğdu.

KENDİ TARZINI YARATTI

Kazım Koyuncu

1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başladı. 1994 yılında laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı.

İLK MÜZİK GRUBUNU KURDU

Kazım Koyuncu

Aynı yıl arkadaşları ile birlikte Zuğaşi Berepe adında bir grup kurma kararı aldı. 1995 yılında grup Va Mişkunan adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı.

İLK SOLO ALBÜMÜ VİYA

Kazım Koyuncu

2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, Viya! adlı ilk solo albümünü yayınladı.

DİZİ MÜZİKLERİ YAPTI

Kazım Koyuncu

2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi büyük reytingler aldı ve müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kazım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kitlelerce izlendi.

HAYDE İLE ZİRVEDE

Kazım Koyuncu

2003 yılında ikinci solo albümünün kayıtlarına başladı. 2004 yılında Hayde adlı ikinci albümünü çıkardı. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu.

KONSERLERE DEVAM ETTİ

Kazım Koyuncu

2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri çok üzüldü. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kâzım Koyuncu konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. Aynı yılın, 25 Haziran tarihinde ise Şişli'de hayatını kaybetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.