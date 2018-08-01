Pendik’te lunapark faciası

İstanbul Pendik’te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparktaki oyuncağın lunapark çarpması nedeniyle 19 yaşındaki lunapark çalışanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Saat 19.00 sıralarında Pendik’te bulunan bir AVM’de yaşanan olayda iddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., ‘Roket’ adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı.

Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.