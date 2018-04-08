Park cezaları niye sadece Merit bölgesinde?

LTB zabıta memurlarının Lefkoşa genelindeki bölgelerde değil de sadece Merit Otel bölgesindeki araçlara ceza yazması, vatandaşların tepkisine neden oluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görev yapan bazı zabıta memurlarının, birçok kez Lefkoşa genelinde değil de sadece Merit Otel bölgesindeki araçlara ceza yazması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Lefkoşa’nın birçok yerinde park yasağı olan bölgelerde yasağa uymayan yüzlerce aracın olduğunu ancak bu araçlara hiçbir ceza yazılmadığını vurgulayan vatandaşlar, zabıta memurlarının neden sadece Merit Otel bölgesinde yoğunlaştığını sorguladılar.

LTB’ye bağlı zabıta ekipleri, söz konusu bölgede her gün onlarca araca ceza yazıyor. Cezaları gören araç sahipleri ise olaya büyük tepki gösteriyor.

Merit Otel bölgesinde araçlar için hiçbir park yeri olmayışına dikkat çeken vatandaşlar, “Bu bölgeye aracımızı bırakıp yürüyerek mi geleceğiz?” diye sitem ediyor.

Otel bölgesinde sadece beş dakikalığına bile park eden araçlara müsamaha göstermeyen ve hemen ceza kesen zabıtalar, vatandaşları adeta canından bezdiriyor.

Merit Otel bölgesinde Rum plakalı araçlara ceza yazılmadığına da dikkat çeken vatandaşlar, bu ayrımcılığın nedenini de soruyor.

Köşklüçiftlik, Küçük Kaymaklı, Taşkınköy gibi başkentin kalabalık bölgelerinde zabıtaları göremediklerini dile getiren vatandaşlar, “Biz bu bölgelerde gelişigüzel park eden araçlar yüzünden evimizin önüne aracımızı park edemiyoruz. Zabıtalar bunu niye görmüyor?” diyerek tepkilerini dile getiriyor.