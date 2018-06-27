“Ormanlar yangın tehdidi altında”

Bugün 27 Haziran… Beşparmak Dağları yangının üzerinden tam 23 yıl geçti. Felaketin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan KEMA,ormanların yangın tehdidi altında olduğunu vurguladı

“950 bin Euro harcanarak kurulan ve tüm orman sahalarını gözetleyen kamera sisteminin bakımsızlıktan çöktü ve 4 yıldır çalışmıyor.125 kişilik yangın koruma personeli dairenin istediği niteliklerde değil. Yangın emniyet şeritlerinintemizliği de yapılmadı”



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük yangın olan 27 Haziran 1995 Beşparmak Dağları yangının üzerinden tam 23 yıl geçti.

Gelmiş geçmiş en büyük felaket olarak nitelendirilen Beşparmak Dağları’nda öğle saatlerinde çıkan yangının şiddetli esen rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyerek, 4 gün boyunca ülkeyi batıdan doğuya kara bir örtüye bürümüştü.

30 Haziran günü rüzgarın etkisini kaybetmesiyle güçlükle kontrol altına alınabilen yangın toplam 8 bin 103 hektar alanı kül etmişti.

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel doğa parçasını küle çeviren yangın için herkes ayni düşüncedeydi: “Kıbrıs o güne kadar böyle bir çevre felaketi yaşamamıştı.”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), ormanların yangın tehdidi altında olduğunu belirtti.

KEMA Vakfı Başkanı İrfan Tansel Demir, 27 Haziran 1995’te Girne’de meydana gelen büyük orman yangınının yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Orman Dairesi’nin durumuna dikkat çekti. Emeklilik ve müşavirliklerden sonra dairede sadece 4 tane kadrolu mühendisin kaldığını, müşavir sayısıyla mühendis sayısının eşitlendiğine işaret eden Demir, dairenin başında müdür dahi bulunmadığını belirtti.

Demir, 950 bin Euro harcanarak kurulan ve tüm orman sahalarını gözetleyen kamera sisteminin bakımsızlıktan çöktüğünü ve 4 yıldır çalışmadığını kaydetti.

Tansel Demir, yaz döneminde çalışan 125 kişilik yangın koruma personelinin dairenin istediği niteliklerde olmadığını, yangın emniyet ve yol şeritlerinin bakımı ve temizliğinin de yapılmadığını ifade etti.

Demir, yürürlükteki ‘Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’nın 5(3) maddesine göre, rutin bir görev olarak yollardaki kuru otların temizlenmesi gerektiğini ancak bu temizliğin düzenli yapılmadığını öne sürdü.

Hükümetin, temizlik için vatandaştan alınan vergilerin yerinde ve verimli kullanılması için gerekli önlemleri alması ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlaması gerektiğini belirten Demir, “Ülkemizin iklim koşulları nedeniyle yangın felaketi çıkma riski oldukça yüksek. Bu nedenle felaketle karşılaşmamak için önce devlet, yangını riskini azaltıcı ve önleyici önlemleri almalı ve vatandaşların da almasını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Demir, 27 Haziran 1995’te Girne’ de 4 gün süren yangında 8 bin 69 hektarlık alan, 4 Temmuz 1998’de Yeşilırmak’ta 2 gün süren yangında ise 3 bin 700 hektarlık alan ve 17 Ağustos 2013 Yeşilırmak-Lefke’ de 2 gün süren yangında 427 hektarlık alanın kül olduğunu hatırlattı.