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Organik üretim Tarım Bakanlığında masaya yatırıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından devam eden çalışmalarla ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıda, organik tarım ile ilgili gerek bakanlık bünyesinde yürütülen faaliyetler gerekse organik ürünlerin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescili konusunda bilgiler verildi ve öneriler yapıldı. 

Organik üretim Tarım Bakanlığında masaya yatırıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından devam eden çalışmalarla ilgili bir toplantı düzenledi. 

Bakan Şahali başkanlığında bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Organik Üreticiler Birliği, Organik Yaşam ve Tarım Derneği (ORYAT) ve Lefke Belediyesi’nden temsilcileri katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  toplantıda, organik tarım ile ilgili gerek bakanlık bünyesinde yürütülen faaliyetler gerekse organik ürünlerin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescili konusunda bilgiler verildi ve öneriler yapıldı. 

“SIKINTILARI AŞMA NOKTASINA GELDİK”

Bakan Şahali, AB’nin anlaşmalı sertifikasyon firması ICEA’nın bölgedeki operasyonlarını durdurmasının ardından yaşanan sıkıntıların aşılması noktasına gelindiği bilgisini paylaştı. 

Şahali, mevcut yasal çerçevede üretimin nasıl devam ettirileceği, üreticinin görevlerinin neler olduğu, bu anlamda nasıl bir misyon üsteleneceğinin mevuzatın bir parçası haline getirildiğini belirtti. Şahali, “Her ne kadar artık mevzuatımızda organiktir diyeceğimiz bir yetkimiz varsa da ürünle ilgili bunun bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafında da teyit ve tescil edilmesi son derece önemlidir. Bu konudaki arayışımız, akredite bir kuruluşun bu ülkede faaliyet göstererek ürünlerin sertifikasyon sürecini üstelenmesi şeklinde ilerlemektedir” dedi. 

“ORGANİK ÜRETİM HALEN TAM ANLAŞILAMADI”

Ülkede organik üretimin, halen tam olarak anlaşılmadığına dikkat çeken Şahali, bakanlığın bu konuyu ciddiye aldığını ve organik üretim mantığına uygun hareket edilmesi ön koşuluyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Organik Tarım Yasası’nın tek başına bir anlam ifade etmediğini de ifade eden Bakan Şahali, sözkonusu yasanın uygulanabilir olması için tüzüklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İnsan kaynaklarının geliştirilmesinin öneminin de altını çizen Şahali, bu yöndeki gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti. 

Gerekli tüzüklerin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek yürürlüğe gireceğini belirten Erkut Şahali, bakanlık kadrolarının da yasanın verdiği görev ve yetkilere göre yeniden düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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