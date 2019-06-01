 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
7 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
8 0
 
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
56 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
6 0
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
5 0
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
3 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
16 0
banner82

Oero’dan SOS’e destek

banner27

Oero Ltd’in SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi olduğu bildirildi.

banner262
Oero’dan SOS’e destek
banner267

Oero Ltd’in SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi olduğu bildirildi. İmzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak. 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, projenin topluma duyurusu SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapıldı.
Sosyal sorumluluk projesine SOS Çocukköyü Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Oero Trading Ltd adına Direktör Seda Özberkman imza koydu.
Basın toplantısında imzalanan ortak anlayış metni ile resmi olarak 1 Haziran’da proje başlayacak. 
İmzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak. Proje, 1 Haziran – 31 Aralık  tarihleri arasında geçerli olacak. 
Projeden elde edilecek gelir, çocukların sağlık giderlerini karşılamak için kullanılacak.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.