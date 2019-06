Oero’dan SOS’e destek

Oero Ltd’in SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi olduğu bildirildi.

Oero Ltd’in SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi olduğu bildirildi. İmzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, projenin topluma duyurusu SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Sosyal sorumluluk projesine SOS Çocukköyü Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Oero Trading Ltd adına Direktör Seda Özberkman imza koydu.

Basın toplantısında imzalanan ortak anlayış metni ile resmi olarak 1 Haziran’da proje başlayacak.

Projeden elde edilecek gelir, çocukların sağlık giderlerini karşılamak için kullanılacak.