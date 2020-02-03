Nuhun Gemisi Otel'de sıtma şüphesi

Erkan Yıldırım ve eşi Kateryna Tretiak Yıldırım balayı tatili için Kıbrıs’ı tercih etti. İddialarına göre, Kasım ayında Nuh’un Gemisi oteline gelen genç çiftin tatili, kadının otelde bir sinek tarafından ısırılmasının ardından kabusa döndü. Sineğin ısırdığı yer, açık bir yaraya dönüştü

Türkiye’de ikamet eden Erkan Yıldırım, gazetemize ulaşarak eşi Kateryna Tretiak Yıldırım’ın KKTC’de Kasım ayında, Kala-Azar (Afrika sıtması- leshmania) virüsü kaptığını öne sürerek, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın konuya hassasiyet gösterip, gerekli inceleme ve denetimin yapılmasının yanı sıra gerekli tüm sağlık tedbirleri almasını istedi.

“Eşimin virüs kaptığı otel” diye ifade ettiği, Nuh’un Gemisi Otel aleyhinde de çarpıcı iddialarda bulunan Erkan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığına, mail ortamı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’na, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na ETS Tur aracılığı ile Nuh’un Gemisi Otel’e konuyla ilgili durum iletildiğini söyledi.

Yıldırım, ancak KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ve ETS Tur dışında diğer kurumlardan kendisine olumsuz veya olumlu herhangi bir geri dönüş yapılmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada, otellere yönelik söz konusu virüs ve alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarıcı yazı hazırladıklarını ancak henüz göndermediklerini kaydederken, otel yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı.

“Balayı dönüşü hastanelik olduk”

Erkan Yıldırım, Kasım ayının ilk haftasında dünya evine girdiği Kateryna Tretiak Yıldırım ile balayı tatili için 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Nuh’un Gemisi Otel’de konakladıklarını ve eşinin bu otelde bir sinek tarafından ısırıldığını, ısırılan yerin ise kısa sürede açık yaraya dönüştüğünü ileri sürdü.

Erkan Yıldırım, Türkiye’ye döndükten sonra, eşinin dirençli yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, titreme gibi şikayetler ile hastaneye başvurduğunu, 3 hafta boyunca eşine Türkiye’de bugüne kadar görülmüş tüm enfeksiyon ve virüs hastalıklarının testinin yapıldığını ancak negatif çıktığını anlattı.

3 haftalık dönemde mevcut virüsün eşinin kan değerlerini alt üst etmesi ve kan kanserine benzer semptomlar göstermesi sebebiyle kemik iliğinden biyopsi dahi yapıldığını ve zorlu bir dönem geçirdiğini söyleyen Yıldırım, “Bunun da negatif çıkmasının ardından, doktorumuz yaşadığımız tatil deneyimini anlatmamızdan yola çıkarak İstanbul’da görülmeyen Türkiye’de ise sadece adana bölgesinde çok nadir görülen Kala-Azar isimli bir hastalığın testini yapma kararı aldı” dedi.

“Eşimde Kala-Azar virüsü tespit edildi”

Erkan Yıldırım, Nuh’un Gemisi’nde gerçekleştirdikleri tatili, sinek ısırması ve otelin restoran personelinin Afrika kökenli olduğunu doktora aktarması üzerine, eşi Kateryna Tretiak Yıldırım’a yapılan “Afrika Sıtması” olarak bilinen Kala-Azar, testinin pozitif çıktığını, eşinin iki aydır bu hastalık nedeniyle yatılı tedavi gördüğünü kaydetti.

“Dikkate alınmadık”

Erkan Yıldırım, teşhisin konulmasının ve tedavinin başlamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na, CİMER aracılığı ile Dışişleri Bakanlığına, mail ortamı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’na, ETS Tur aracılığı ile Nuh’un Gemisi Otel’e konuyla ilgili durum iletildiğini söyledi.

Yıldırım, ancak KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı dışında diğer kurumlardan kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını iddia etti.

Yıldırım, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen cevapta ise geçmiş olsun dileğinin sunulduğu ve konun ilgili makamlara iletileceğinin belirtildiğini söyledi.

“İstihdamlarda klasik testler dışında tetkikler yapılmalı”

Erkan Yıldırım, “Ucuz işçi gücü amacı ile Afrika’dan işçi getirip çalıştıran ve bu çalışanlara özel bir test yaptırmayan ilgili otel bir ölüme sebep vermeden denetimden geçirilmelidir” diyerek, işe alımlarda klasik sağlık taramalarının yanı sıra Türkiye’de ve Kıbrıs’ta görülen/görülmeyen tüm virüs ve hastalıklar için daha farklı testler gerektiğini söyledi.

Yıldırım, “Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ölümcül ve tedavisi oldukça üzün ve tehlikeli rahatsızlıktan korunabilmesi adına gerekli tüm tedbirler alınmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.