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Mustafa Doğrusöz, yarın defnedilecek

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Bir dönem Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Doğrusöz için yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı içindeki İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılınacak

Mustafa Doğrusöz, yarın defnedilecek

Hayatını bugün kaybeden gazeteci-yazar Mustafa Doğrusöz, yarın toprağa verilecek.
Bir dönem Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Doğrusöz için yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı içindeki İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılınacak. 
Doğrusöz’ün naaşı, cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN DOĞRUSÖZ İÇİN MESAJ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk basın camiasının önemli değerlerinden ve birliğin eski başkanlarından Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaslı ailesi, tüm basın camiası ve kalem arkadaşlarına başsağlığı diledi. 
KTGB yayımladığı başsağlığı mesajında, yazılı medyada birçok görevi yerine getiren eski başkanlardan Mustafa Doğrusöz’ün, adı gibi doğru ve ilkeli yayıncılığın öncülerinden olduğunu belirterek, hayata 73 yaşında gözlerini yuman Doğrusöz’ün, basın camiasında ilkeli ve etik gazetecilik örneklerinden olduğuna dikkat çekildi.   
Mesajda şu ifadelere yer verildi: 
“Kıbrıs Türk toplumu O’nu, hizmetlerini ve memleket sevgisini unutmayacak. Giderken geride bıraktığı kitabına verdiği ismi gibi hatıralarda yaşayacak: 
‘Çünkü Ben Buralıyım’.”

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