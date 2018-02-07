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Medyada "karşı tarafı rencide eden kelimeler sözlüğüne” yeni eklemeler yapılacak

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Medyada "karşı tarafı rencide eden kelimeler sözlüğüne” yeni eklemeler yapılacak
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Medya Etik Kurulu(MEK) dün gerçekleştirdiği toplantıda “karşı tarafı rencide eden kelimeler sözlüğüne” yeni eklemeler yapılması kararı aldı.

MEK toplantısında, çalışma aşamasında olan “karşı tarafı rencide eden kelimeler sözlüğüne” eksik görülen bazı kelimelerin eklenmesi kararının yanında, Simge Çerkezoğlu’nun “Voice of The Island” sitesinde yer alan intihar haberleriyle ilgili şikayeti de görüştü. Toplantıda, intiharla ilgili etik kurallarının anımsatılması amacıyla MEK Başkan yardımcısı Perihan Aziz’in medyaya yönelik açıklama yapmasına karar verildi.

Kurul’un Yasin Bal’ın Show TV hakkındaki şikâyeti hakkında ise, konunun Medya Etik Kurulu yetki sınırlarını aştığı kararına varılarak şikâyet sahibini bilgilendirmesi; MEK’in çalışma esaslarıyla ilgili olarak da, bundan böyle 3 defa üst üste mazeretsiz toplantıya katılmayan üyenin, üyeliğinin son bulması kararı alındı.

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