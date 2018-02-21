Media Life yaratıcılığını Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine taşıyor

Medialife Reklam Ajansı sektöründe bir ilke imza atarak, tüm Kıbrıs adına uluslararası bir anlaşmaya imza attı. Medialife, Cicero & Bernay Halkla İlişkiler (C&B) ile yeni çözüm ortaklığı kurduğunu ve küresel iletişim uzmanlığını genişlettiğini duyurmaktan memnuniyet ve gurur duymaktadır. Anlaşma ile Medialife, Cicero & Bernay Halkla İlişkiler firması ile Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Delhi, Cezayir, Bahreyn, Hindistan, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Sudan, Tunus, Türkiye ve Yemen'e uzanan ajans ağının en yeni üyeliğini temsil ediyor.

C&B'nin MediaLife ile olan anlaşması, halkla ilişkiler hizmetlerinin sağlanması, zemin desteği ve Kıbrıs pazarına hitap eden hedefli iletişim ve halkla ilişkiler stratejilerinin geliştirilmesini içermektedir. İki şirket de işbirliğini daha profesyonel bir şekilde kalkınma için en iyi uygulamaları karşılıklı alışveriş yaparak sürdürmeyi amaçlamaktadır.

C&B, yaratıcı danışmanlık, dijital ve sosyal medya çözümleri, etkinlik yönetimi, marka danışmanlığı, deneyimsel pazarlama ve video üretimi için uzmanlaşmış kuruluşlar içeren bir pazarlama iletişim grubu olan publication Network’ün (Publicinet) bir parçasıdır.

Medialife Kurucu Direktörü Cem Vurgun, anlaşma ile ilgili şunları ifade etti: “C&B'nin iletişim uzmanları ağına katılmaktan gurur duyuyoruz, bu ağ endüstrimizin bazı liderlerini içerdiği gibi uluslararası uzmanlığımızı güçlendirmemizi ve en iyi uygulamaları paylaşmamızı sağlıyor. Biz de Birleşik Arap Emirlikleri’nde gelişen iletişim sektörü hakkında onlardan tecrübe kazanırken, Kıbrıs'ta yeni bir anlaşma çerçevesinde C&B ile yakından çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca Kıbrıs’lı bir Türk olarak tüm Kıbrıs’ı temsil ediyor olmak bizim için bir onur kaynağıdır.” dedi.

Media LifeC&B İş Geliştirme Direktörü, Maysa Jana Atoui anlaşma ile ilgili olarak şunları ifade etti ; “Medialife ile olan ilişkimiz, Akdeniz'den Hint alt kıtasına ve nihayetinde ötesine uzanan uluslararası bir ağ kurarak, MENA (Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri) bölgesinin ötesinde varlığımızı geliştirmek amacı ile yaptığımız daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Bu yeni dönüm noktasına ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterilerimizin hem yurtdışı izleyicileri hem de Dubai'nin çok kültürlü nüfusunu daha etkin bir şekilde hedeflemesini sağlayacak olan Kıbrıs pazarı hakkında değerli bilgiler elde etmeyi dört gözle bekliyoruz.” diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Medialife Reklam Ajansı ülkemizin birçok önde gelen markaları ile global markalara hizmet veren profesyonel bir reklam ajansıdır. Medya planlama, yaratıcı danışmanlık, dijital ve sosyal medya çözümleri, etkinlik yönetimi, marka danışmanlığı, deneyimsel pazarlama, video üretimi ve danışmalık hizmetleri sağlayan Kıbrıs’ın medya markasıdır. Çalışmakta olduğu markaları kendi iş ortağı gibi benimseyen Alpet, Altınbaş Kuyumculuk, Domino’s Pizza, Pepsi, Vestel, Opel vb. küresel ve yerel birçok marka için pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve sosyal medya kampanyaları ile yüksek etki sunma konusunda kendini kanıtlanmış bir sicile sahiptir. Havacılık, otomotiv, yiyecek içecek, gayrimenkul ve teknoloji gibi sektörlerde geniş bir yelpazede hizmetler sunan Medialife, tüm müşterileri ile olduğu gibi C&B'nin müşterileri ile de sonuç odaklı iletişime geçiyor.